Алихан Смаилов обсудил с Вагитом Алекперовым реализацию совместных нефтегазовых проектов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по энергетической политике и энергоэффективности Вагитом Алекперовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в части проведения геологоразведки и разработки нефтяных месторождений, а также модернизации буровых установок, логистики и налогообложения.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство Казахстана готово продолжать совместную работу и определять новые возможные направления сотрудничества.

В свою очередь Вагит Алекперов отметил, что компания заинтересована в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана и разработке новых проектов.

ПАО «ЛУКОЙЛ» – крупная вертикально интегрированная российская нефтегазовая компания, на которую приходится более 2 % мировой добычи нефти. Компания начала свою деятельность в Казахстане в 1995 году, на сегодняшний день она участвует в ряде проектов по добыче нефти и газа, производству смазочных материалов, а также в Каспийском Трубопроводном Консорциуме. С 1995 года инвестиции компании в экономику республики составили более $10 млрд.