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Алихан Смаилов обсудил с представителями компании Chevron расширение Карачаганакского проекта

4 Февраля 2022 13:28
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Алихан Смаилов обсудил с представителями компании Chevron расширение Карачаганакского проекта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом по вопросам добычи компании «Шеврон» (Chevron) Джеймсом Джонсоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

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На встрече были обсуждены вопросы реализации Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением «Тенгизшевройл» (ТШО), перспектив развития Карачаганакского проекта и увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума.

«Необходимо обеспечить своевременный запуск всех реализуемых проектов. Важно проводить качественный мониторинг планового высвобождения и обеспечения занятости работников», — сказал А. Смаилов.

Премьер-Министр подчеркнул, что Правительство РК уделяет особое внимание развитию Тенгизского месторождения и привержено дальнейшему развитию долгосрочного сотрудничества с компанией «Шеврон». Д. Джонсон поблагодарил Правительство РК за обеспечение благоприятного инвестиционного климата и решение возникающих вопросов в ходе реализации проектов в нефтегазовой отрасли.

«Шеврон» является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах – Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%). В 2021 году объем добычи сырой нефти на ТШО составил 26,55 млн тонн.

В текущем году планируется добыть нефть в объеме 28,73 млн тонн. Завершение Проекта будущего расширения в конце 2023 года позволит увеличить объем добычи на 12 млн тонн в год. Прорабатывается вопрос обеспечения сырьем ТШО двух крупных газохимических проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тысяч тонн в год) и полиэтилена (1,25 млн тонн в год) в Атырауской области.

В октябре 2021 года между Министерством энергетики РК и компанией «Шеврон» подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Фонда прямых инвестиций в Казахстане объемом $248,5 млн. Капитализацию Фонда составит часть прибыли «Шеврон», полученной в РК. Средства Фонда будут направлены на развитие экономики и местного содержания путем инвестирования в предприятия Казахстана по производству товаров, выполнению работ и предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли, охране окружающей среды, а также в сфере информационных и цифровых технологий.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Промышленность   #Нефть   #Сотрудничество   #Алихан Смаилов  
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