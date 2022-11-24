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Алихан Смаилов и представитель компании Shell обсудили развитие нефтегазовой отрасли

24 Ноября 2022, 19:33
Алихан Смаилов и представитель компании Shell обсудили развитие нефтегазовой отрасли

АСТАНА. В четверг, 24 ноября, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с директором по разведке и добыче компании Shell Зои Юнович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz

Обсуждены актуальные вопросы разработки месторождений Карачаганак и Кашаган, планы по запуску проектов в сферах переработки газа и нефтегазохимии, а также меры по снижению производственных рисков.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан продолжит реализацию мер по повышению инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли.

В свою очередь Зои Юнович подтвердила готовность компании продолжать работу по укреплению двустороннего партнерства. В частности, развивать проекты в сфере переработки нефти и газа.

В заключение Премьер-Министр подчеркнул, что Правительство заинтересовано в продолжении сотрудничества на взаимовыгодной основе с соблюдением баланса интересов.


Фото: primeminister.kz

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