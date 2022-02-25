Алихан Смаилов: Для увеличения взаимной торговли в ЕАЭС обязательное условие - создание безбарьерной среды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для увеличения взаимной торговли обязательным условием является создание безбарьерной среды в странах ЕАЭС. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Итоги прошедшего года в сравнении с допандемийным 2019 годом свидетельствуют об опережающей динамике роста взаимной торговли государств-членов ЕАЭС по сравнению с торговлей с третьими странами. Так, взаимная торговля выросла на 18%, а объем внешней торговли – на 15%. Однако доля взаимной торговли составляет менее 15% от общей торговли товарами наших государств», - сказал Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), проходящем в широком формате в Нур-Султане.

«Однозначно данный показатель является недостаточным для обеспечения стабильности внутреннего рынка. К примеру, объем взаимной торговли в других аналогичных интеграционных объединениях составляет более 40%», - отметил Премьер-Министр.

По словам главы Правительства, для увеличения взаимной торговли обязательным условием является создание безбарьерной среды.

«Вынужден отметить, что из года в год не находит своего решения значительная часть вопросов, связанных с ограничениями доступа на рынок партнеров. Так уже более 10 лет не решается вопрос создания условий равного доступа алкогольной продукции на рынки государств-членов. Необходимо признать, что в некоторых случаях работа по устранению барьеров носит формальный характер», - отметил Алихан Смаилов

Напомним, в столице проходит заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе.