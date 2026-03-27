Алихан Байменов: Каждую статью новой Конституции нужно разъяснять и применять на практике

— Любой закон, включая Конституцию, должен быть как одежда, сшитая по размеру для растущего человека. С одной стороны, он должен учитывать достигнутый уровень и масштаб этого человека, а с другой — создавать условия для его дальнейшего развития. Кроме того, политические реформы не живут сами по себе. Политические реформы остаются основой развития экономики и благосостояния народа, — подчеркнул Алихан Байменов.

В этой связи он обратил внимание на то, что язык Конституции, принятой в 1995 году, не полностью удовлетворял ожидания.

— Например, слово «құқық» и его производные использовались 122 раза, а слово «һақ» и его производные — 19 раз; иногда они противоречили друг другу, а иногда дополняли друг друга. Таких особенностей много. Кроме того, Конституция 1995 года изначально была написана на другом языке и затем переведена, что также видно. А новый Основной закон демонстрирует наш новый уровень миру. Если в прежней Конституции говорилось «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой…», то в новом Основном законе говорится: «Мы единый народ Казахстана…». В старой Конституции говорилось: «На исконно казахских землях государство только начинает создаваться», а в новой: «Мы — коренные жители этого государства, эта земля — наследие наших предков. Вместе с землей нам переданы культурные и государственные ценности, и мы являемся наследниками всего этого», — пояснил он.

Алихан Байменов подчеркнул, что базовые ценности, закрепленные в Конституции, играют решающую роль в управлении любой системой.

— Есть известное высказывание: «Культура съедает стратегию на завтрак». Потому что сила, которая реализует стратегию, находится в народе. Как именно реализовать любую Конституцию, закон или написанную стратегию зависит от каждого человека, от каждого гражданина. Что мы считаем ценностью? С этой точки зрения включение в Основной закон понятий образования, труда, искусства и инноваций — это не просто декларация. Это значит, что мы будем опираться на это в законодательстве. Принять Конституцию — это не конец работы. После принятия Конституции необходимо подробно разъяснять каждую её статью, а затем реализовывать, — отметил Алихан Байменов.

