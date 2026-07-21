AliExpress получил крупнейший штраф в истории ЕС — 550 млн евро

Европейская комиссия назначила маркетплейсу AliExpress штраф в размере 550 млн евро за нарушения требований по защите прав потребителей, передает Kazinform со ссылкой на DW.

Это крупнейшее взыскание, которое Еврокомиссия когда-либо применяла за несоблюдение правил безопасности в онлайн-торговле.

Проверка показала, что платформа недостаточно эффективно боролась с недобросовестными продавцами.

Несмотря на вынесенные предупреждения, спустя несколько недель на AliExpress продолжали продаваться поддельные товары, а также потенциально опасные игрушки и косметическая продукция.

Регуляторы также установили, что часть продавцов намеренно указывала неверные категории товаров. Это позволяло обходить проверки и требования, связанные с безопасностью продукции.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен подчеркнула, что масштаб платформы не освобождает ее от ответственности.

— Масштаб AliExpress — это не оправдание: для безопасности потребителей онлайн необходимо систематически выявлять и устранять риски. Мы требуем от AliExpress соблюдать такой стандарт и принять соответствующие меры, — заявила она.

Китайская торговая площадка должна до 20 октября 2026 года представить Еврокомиссии план по устранению выявленных нарушений.

Если требования регулятора не будут выполнены, компании могут назначить новые штрафы.

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