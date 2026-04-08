РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:30, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Алиби Идрис сдал отрицательный допинг-тест в UFC

    Казахстанский боец UFC Алиби Идрис поделился результатом анализа допинг-пробы, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Алиби Идрис
    Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

    Первый казахстанец в реалити-шоу TUF от UFC опубликовал в своем сторис в Instagram результаты повторной допинг-пробы на запрещенные вещества. В документе указано, что номер образца, который сдан 16 марта показал отрицательный результат.

    — Я чистый, жигиттер, — подписал боец публикацию и отметил смайликом.

    Первого апреля на официальном сайте UFC был опубликован пресс-релиз, где сообщалось, что боец наилегчайшего веса UFC из Казахстана дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

    В его анализах был обнаружен запрещённый диуретик — гидрохлоротиазид. Допинг-проба была взята во время соревнований 21 февраля 2026 года в Хьюстоне в рамках турнира UFC Fight Night. В тот вечер Идрис одержал победу над ямайцем Оди Осборном.

    В связи с дисквалификацией был также пересмотрен результат поединка Идрис — Осборн: спортивной комиссией штата Техас бой был признан несостоявшимся (No Contest / NC). Эта победа была для Алиби первой в UFC после проигранного дебюта в августе 2025 года.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Смешанные единоборства
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают