Алиби Идрис сдал отрицательный допинг-тест в UFC

Первый казахстанец в реалити-шоу TUF от UFC опубликовал в своем сторис в Instagram результаты повторной допинг-пробы на запрещенные вещества. В документе указано, что номер образца, который сдан 16 марта показал отрицательный результат.

— Я чистый, жигиттер, — подписал боец публикацию и отметил смайликом.

Первого апреля на официальном сайте UFC был опубликован пресс-релиз, где сообщалось, что боец наилегчайшего веса UFC из Казахстана дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

В его анализах был обнаружен запрещённый диуретик — гидрохлоротиазид. Допинг-проба была взята во время соревнований 21 февраля 2026 года в Хьюстоне в рамках турнира UFC Fight Night. В тот вечер Идрис одержал победу над ямайцем Оди Осборном.

В связи с дисквалификацией был также пересмотрен результат поединка Идрис — Осборн: спортивной комиссией штата Техас бой был признан несостоявшимся (No Contest / NC). Эта победа была для Алиби первой в UFC после проигранного дебюта в августе 2025 года.