    12:30, 29 Август 2025 | GMT +5

    Алибек Жамауов назначен председателем правления АО «НК QazaqGaz»

    Алибек Жамауов возглавил национальную компанию «QazaqGaz». Нового руководителя коллективу представил председатель правления Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: «Самрук-Қазына»

    Алибек Жамауов родился в 1981 году в Атырау. Окончил Университет имени Сулеймана Демиреля, а также Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году в компании Agip Kazakhstan Caspian Operating, где прошел путь от младшего советника до супервайзера (2005–2009 гг.).

    В 2009–2015 годах работал менеджером ТОО «Жамбыл Петролеум», затем в 2015–2019 годах занимал должность исполнительного директора компании.

    В 2019–2023 годах трудился в ТОО «PSA» — сначала руководителем технической группы, а позднее заместителем генерального директора.

    С 2023 года Алибек Жамауов занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.

