Алибек Жамауов назначен председателем правления АО «НК QazaqGaz»

Алибек Жамауов родился в 1981 году в Атырау. Окончил Университет имени Сулеймана Демиреля, а также Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в компании Agip Kazakhstan Caspian Operating, где прошел путь от младшего советника до супервайзера (2005–2009 гг.).

В 2009–2015 годах работал менеджером ТОО «Жамбыл Петролеум», затем в 2015–2019 годах занимал должность исполнительного директора компании.

В 2019–2023 годах трудился в ТОО «PSA» — сначала руководителем технической группы, а позднее заместителем генерального директора.

С 2023 года Алибек Жамауов занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.

