Алибек Темирбеков: Конституция является ядром национальной политико-правовой системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В чем значимость Конституции как Основного закона государства? Как она принималась и насколько было учтено в документе мнение общественности? В интервью с корреспондентом МИА «Казинформ» об этом рассказал член Конституционного Совета РК Алибек Темирбеков.

-Расскажите, пожалуйста, в чем значимость Конституции как Основного закона государства.

- Значимость, важность, ценность Конституции, как Основного закона страны, огромна. В странах, вставших на демократический путь развития, Конституция определяет политическую, экономическую, социальную, правовую и культурно-гуманитарную основу государства.

Статья 1 Основного закона определяет, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Конституционные ценности, заложенные в этой статье, четко предусматривают, что под охрану ставятся права, жизнь и свободы человека. Если сопоставить его с прошлыми Конституциями, в частности с Конституцией КазССР, где в первую очередь охранялись государство, общество, а потом только человек. По нашей же Конституции 1995 года, в приоритете поставлен человек, общество и затем государство.

Наша Конституция была принята на всенародном референдуме. Она является ядром национальной политико-правовой системы, юридической основой государственности и суверенитета страны, законности и правопорядка.

Согласно статье 4 пункта 1 Конституции действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции. Это означает, что нормативно-правовая база страны должна соответствовать Основному закону.

- А если нормативно-правовая база не соответствует Основному закону?

- При принятии законов и на практике, конечно, такие моменты имеются. Если та или иная норма закона не соответствует Конституции, то субъекты, определенные в статьях 72 и 78, вправе обратиться в Конституционный Совет для дачи официального разъяснения принимаемой нормы на предмет ее соответствия Конституции. Иначе говоря, Конституция страны – фундамент, на котором базируется все законодательство и правоприменительная практика.

Если еще определить значимость Основного Закона, то в статье 4 установлено, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на территории республики. Это означает, что Конституцию нельзя понимать узко, как абстрактный юридический документ. Прежде всего, Основной закон предназначен для граждан Казахстана и он является эффективным работающим правовым документом.

- Расскажите, пожалуйста, как принималась наша Конституция?

- Это было непростое время. В 1993 году была принята первая Конституция суверенного Казахстана. В 1995 году была принята вторая Конституция, действующая по настоящее время. Процесс разработки и принятия ее проходил в непростых условиях первых лет обретения государственной независимости, соответственно, потребовал огромной мобилизации интеллектуальных и духовных сил.

-Был ли использован международный опыт при принятии основного документа страны?

-Да, при разработке проекта Конституции были использованы прогрессивные положения конституционной доктрины и практики многих стран мира. В первую очередь, надо отметить, что наша Конституция имеет схожесть с Конституцией Франции, в частности раздел VI Основного закона о Конституционном совете как раз-таки говорит об этом. Если посмотреть на мировую практику, то конституционные советы имеются во Франции и еще в нескольких странах. В основном конституционный контроль осуществляют конституционные суды.

Когда принималась Конституция 1995 года Президентом был сформирован экспертно-консультативный совет по подготовке Основного закона, в который вошли известные казахстанские и иностранные эксперты. По мере подготовки документа в него вовлекались специалисты других профессий: историки, политологи, этнологи, филологи, журналисты и т.п. Всестороннему критическому анализу подверглись буквально каждая статья, параграф, слово.

- Перед принятием новой Конституции состоялось ее активное обсуждение в обществе. Какие предложения выносила общественность и насколько они были учтены в действующем документе?

-Надо отметить, что проект был опубликован в СМИ для всенародного обсуждения. Буквально вся страна принимала в этом участие - более трех млн казахстанцев, которые внесли более 31 тысячи предложений и замечаний, в результате которых в проект было внесено 1100 поправок, внесших существенное совершенствование обсуждаемого проекта.

Всенародный референдум состоялся 30 августа 1995 года. На референдум был вынесен один вопрос: «Принимаете ли вы новую Конституцию РК проект, который опубликован в печати 1 августа 1995 года?». Из 81% всех граждан страны, принявших в нем участие, почти 90% проголосовали за новую Конституцию.

-Бытует мнение, что в Конституцию часто вносятся изменения и поправки. Некоторые же считают, что она должна быть неизменной. В этой связи насколько правильными считаются такого рода суждения?

- Да, конечно, такие мнения существуют. Но хочу отметить, что все изменения и дополнения в Конституцию 1995 года были вызваны реалиями конкретного времени. Каждая из реформ Конституции, а их практически пять - это в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах, были непосредственно связаны с эволюцией казахстанского общества. Они проводились максимально обоснованно и своевременно.

- Сколько изменений и поправок были внесены в Конституцию? Расскажите об их значимости?

- Мною уже было отмечено, что в Конституцию были внесены пять поправок и изменений. Так, в 1998 году были внесены изменения и дополнения в 19 статей Основного закона. Изменения коснулись сроков и полномочий Президента, депутатов Сената и Мажилиса, был снят предусмотренный ранее верхний возрастной предел для государственного служащего. Кроме того, поправками 1998 года было предусмотрено, что10 депутатов Мажилиса избираются на основе партийных списков по системе пропорционального представительства.

Более существенные поправки в Конституцию были внесены в 2007 году. В совокупности их суть сводилась к следующему: переход к пропорциональной избирательной системе, укрепление статуса Парламента за счет введения нормы об утверждении Премьер-Министра парламентским большинством и процедуры консультаций Президента с партийными фракциями при назначении главы Правительства. Ассамблея народа Казахстана была наделена конституционным статусом и получила право делегировать своих представителей в Мажилис, Сенат Парламента согласно установленной квоты.

В феврале 2011 года были внесены изменения, направленные на установление конституционных основ назначения и проведения внеочередных выборов Президента.

Существенные изменения были внесены в рамках конституционной реформы 2017 года. Она стала новым закономерным этапом на пути последовательного всестороннего преобразования общества и государства в русле Стратегии «Казахстан-2050», вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых стран, а также исполнения Пяти институциональных реформ Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Эта реформа создает политико-правовые предпосылки для качественного роста Казахстана в рамках этапа третьей модернизации и обеспечения прочных позиций страны в глобальной конкурентоспособности. По итогам этой Конституционной реформы было внесено 33 поправок в 25 статей Конституции. Все эти изменения и дополнения были внесены во все разделы Основного закона РК.

- Какой процент населения знаком с основными каноническими положениями Конституции?

- Насчет того, какой процент населения знаком с Конституцией, мне сложно ответить. Но я убежден, что каждый гражданин Казахстана должен знать и уважать Основной закон государства – Конституцию.

Следует отметить, что Конституционный Совет во всех своих посланиях, а их было 25, указывал на необходимость активизации работы по поднятию авторитета Основного закона, а также формированию конституционного патриотизма на системной и постоянной основе.

С 2018 года в рамках программы национального проекта «Рухани жангыру» нами проводились конкурсы среди школьников, журналистов, целью которых являлись повышение правовой культуры молодежи, понимания необходимости знания Конституции.

В 2019 году в преддверии государственного праздника Дня конституции Конституционным Советом был запущен проект «Неделя Основного закона», в рамках которого были организованы конференции, круглые столы, семинары, онлайн-обсуждения, мастер-классы по оказанию государственных услуг, выступления и другие мероприятия. Проект показал свою эффективность и был продолжен в 2020 году при участии министерств образования, информации и общественного развития, акиматов. Думаю, число государственных органов, неправительственных организаций, общественных объединений и других активно участвующих в конституционной пропаганде с каждым годом будет только увеличиваться.

Желаю всем здоровья, удачи и благополучия! Чтобы мы все успешно прошли через испытания, вызванные глобальной пандемией.

- Спасибо за беседу!