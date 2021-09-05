Алибек Табулденов: Качественная подготовка педкадров - фундамент системы образования

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Новое Послание Главы Государства Касым-Жомарт Токаева уже по традиции озвучено в сентябре, именно в начале учебного года. В этой связи, очень важными являются поручения по повышению качества подготовки педагогических кадров, как фундамента всей системы образования. Так считает директор института экономики и права Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова Алибек Табулденов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы все являемся свидетелями – эта работа ведется на системной основе. В 2019 году принят закон «О статусе педагога», увеличена заработная плата работников системы образования на 25%, а с сентября 2021 года пересмотрена зарплата ППС университетов.

Всего в сфере образования области трудится более 20 тысяч педагогических работников. По поручению Президента за 4 года заработная плата педагогов должна вырасти на 100%, за последние два года заработная плата педагогов уже выросла на 50%. Повышение на 25% ожидается и в январе 2022 года, в результате средняя заработная плата педагогов области повысится с 250 до 290 тысяч тенге. Эти меры направлены на поддержку педагогов и развитие престижа учительской профессии, - отметил А. Табулденов.

Глава Государства акцентировал внимание, что необходимо повысить качество образования, в том числе за счет адаптации учебных программ к новым современным реалиям.

«В настоящее время КРУ им. Байтурсынова уделяет большое внимание непрерывному совершенствованию образовательных программ. С 2021 года внедрение дипломов собственного образца повышает ответственность университета за качество подготовки кадров. Опираясь на глобальные тренды, КРУ им. А. Байтурсынова формируем студентоцентрированное, практикоориентированное обучение, с гарантированным трудоустройством. Образовательные программы всех уровней актуализированы и соответствуют профессиональным стандартам, корректируются с учетом атласа новых профессий, при тесном взаимодействии с работодателями и зарубежными

партнёрами», - добавил он.

Одной из ключевых задач отметил Президент - глубинная цифровизация, трансферт цифровых технологий, необходимость взращивать и усиливать отечественный ИТ-сектор. Особое внимание уделил вопросу подготовки специалистов в IT-сфере, необходимость в которых за последние годы стала наиболее актуальной.

«Для системы образования это имеет особую актуальность в связи с тотальных переходом на дистанционное обучение.

О поддержке талантливой молодежи уже неоднократно говорил Касым-Жомарт Токаев. С одной стороны – это наиболее уязвимая социальная группа, особенно в условиях широкомасштабных экономических и политических реформ. С другой стороны, молодежь – наиболее активная часть населения, обладающая огромным перспективным потенциалом. По сути, это главный стратегический ресурс страны, определяющий качество человеческого капитала в настоящем и будущем и нуждающийся в социальной защите со стороны государства», - считает Алибек Табулденов.

По его словам, молодёжь Костанайской области имеет возможность получить качественное профессиональное образование, востребованные профессии в 34 колледжах.

В прошлом учебном году в них обучалось более 22 тысяч человек. 73% или около 16 тысяч учащихся получали образование бесплатно.

«В текущем году, в рамках предвыборной программы «Нұр Отан», объем госзаказа за счет местного бюджета увеличен на 454 места и достиг более 5,5 тысяч (5652) мест.

Впервые конкурс по размещению госзаказа проводится информационной системой путем автоматизированного распределения абитуриентов по среднему баллу, что также исключает коррупционные риски. В целом сфера технического и профессионального образования – важный сегмент экономического развития государства. Поэтому она должна быть мобильной, гибкой, чутко реагировать на потребности рынка труда, адаптировать учебные программы. Именно на это нацелен проект «Жас маман». За два года 10 колледжам области для закупа высокотехнологичного современного оборудования из республиканского бюджета выделено 2,8 млрд. тенге, из областного – 247 млн. тенге. Для эффективного использования этого оборудования с 1 сентября т.г. в области внедряется проект «Серіктестік алаңы». Он позволит создать взаимовыгодное социальное партнерство, систему сетевого взаимообучения», - сказал Алибек Табулденов.

Наука, по словам директора института экономики, является двигателем прогресса как в области экономики, так и политики и социальной сферы. В этой связи перед вузовской наукой определены новые задачи.

«Поэтому, в соответствии с мировыми тенденциями, научная и международная деятельность КРУ им. А. Байтурсынова объединены в одно стратегическое направление «Исследования и инновации». Послание Президента даёт дополнительный импульс и определяет новые целевые ориентиры для дальнейшего развития всего кадрового потенциала университета. Коллектив университета готов приложит максимум усилий, чтобы выполнить поставленные задачи в системе высшего образования», - подытожил А. Табулденов.