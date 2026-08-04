Alibaba представила самый мощный ИИ в своей истории

Китайская компания Alibaba анонсировала языковую модель нового поколения Qwen3.8-Max. Разработчики заявляют, что она получила расширенные возможности программирования, логического анализа и выполнения длительных автономных задач, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Новая версия стала самым масштабным обновлением линейки Qwen. Модель насчитывает 2,4 трлн параметров и поддерживает контекстное окно объемом до 1 млн токенов.

По данным независимой платформы Arena, модели семейства Qwen входят в число наиболее производительных больших языковых моделей в мире.

Разработчики отмечают, что Qwen3.8-Max значительно продвинулась в сфере автономного программирования. Модель способна длительное время выполнять сложные задачи без участия человека и самостоятельно принимать решения в процессе работы.

Во время испытаний ИИ поручили создать с нуля систему саморазвивающегося интеллектуального агента. В результате появился фреймворк Loop Engineering, который объединяет отзывы пользователей, лучшие практики сообщества и результаты собственного тестирования модели.

После серии циклов генерации кода, проверки, предварительного просмотра и анализа журналов система разработала открытый фреймворк агента oh-my-cli. Проект опубликован на GitHub с открытым исходным кодом.

Китайские компании продолжают активно развивать технологии искусственного интеллекта. В июле стартап Moonshot AI представил модель Kimi K3, которая содержит 2,8 трлн параметров. По данным компании, это крупнейшая в мире ИИ-модель с открытым исходным кодом по числу параметров.

Специалисты считают, что китайские разработчики все чаще делают ставку на открытые модели искусственного интеллекта. Такой подход способствует более быстрому развитию технологий и расширяет возможности их применения на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что со 2 августа 2026 года Европейская комиссия и национальные органы государств-членов ЕС начнут применять положения Закона об искусственном интеллекте (AI Act). В этот же день вступили в силу новые требования к прозрачности систем ИИ.