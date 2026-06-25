Alibaba подала в суд на Пентагон

Китайский технологический гигант Alibaba подал федеральный иск против Министерства обороны США из-за присвоения ему статуса компании, связанной с военными, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

Иск, поданный в федеральный суд штата Калифорния, оспаривает решение Пентагона о включении Alibaba в список компаний, связанных с китайскими вооружёнными силами.

— Alibaba не является ни китайской военной компанией, ни частью какой-либо стратегии по слиянию военной и гражданской сфер. Решение о включении Alibaba в список является произвольным и необоснованным, и мы требуем исключить компанию из списка, — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что Пентагон включил технологического гиганта Alibaba, производителя электромобилей BYD и поисковую систему Baidu в список китайских военных компаний, запретив им заключать контракты с США.