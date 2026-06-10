Пентагон внес Alibaba и BYD в черный список поставщиков оборонной продукции

Пентагон включил технологического гиганта Alibaba, производителя электромобилей BYD и поисковую систему Baidu в список китайских военных компаний, запретив им заключать контракты с США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Созданный в 2021 году по распоряжению Конгресса, список направлен на выявление китайских компаний, которые, по мнению Пентагона, связаны с вооруженными силами Китая и вносят вклад в оборонно-промышленную базу страны.

В этом году список расширился до 188 китайских организаций по сравнению с примерно 130 компаниями, упомянутыми Пентагоном в прошлом году. В списке также находятся крупный производитель потребительских дронов DJI и китайская робототехническая компания Unitree, чьи танцующие роботы произвели впечатление в мире.

Китайские власти раскритиковали решение США, обвинив их в чрезмерном расширении понятия национальной безопасности и дискриминации китайских компаний. В Пекине заявили, что предприятия соблюдают законы стран, где ведут деятельность, и пообещали принять меры для защиты их интересов.

— Мы призываем США отказаться от ошибочной политики и прекратить необоснованное давление на китайские предприятия, — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

После того как Пентагон опубликовал обновленный список, Специальный комитет Палаты представителей по Коммунистической партии Китая назвал его «предупреждением для американского бизнеса, всех уровней власти и американского народа». Комитет заявил, что компании из списка, акции которых торгуются на американских биржах, должны быть исключены из листинга, также ни одна американская компания не должна вести дела с компаниями из этого списка, «иначе она будет способствовать усилению военного влияния Китая».

Ранее сообщалось о визите президента США Дональда Трампа в Китай.