Али Бектаев: Люди труда играют главную роль в жизни общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Люди труда играют главную роль в жизни общества. Об этом заявил председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев на IV Форуме передовиков труда, прошедшем в КазАТУ имени С. Сейфуллина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже в четвертый раз Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» проводит Форум передовиков труда. Наша главная цель – повысить статуса Человека труда. Люди труда, работающие в различных сферах, играют главную роль в жизни общества, в развитии экономики и государства. Благодаря людям труда мы развиваемся и идем к процветанию. Поэтому партия «Ауыл» в течение 4 лет в канун Дня независимости собирает людей, которые трудятся в различных отраслях, и награждает наиболее отличившихся из них», – сказал А. Бектаев.





В ходе форума награждены государственными и ведомственными наградами члены партии, внесшие существенный вклад в развитие сельского хозяйства, образования, здравоохранения, индустрии, культуры, спорта и другие сферы.





Напомним, на прошедшем XVI Съезде НДПП «Ауыл» объявила о своей инициативе «Еңбек адамы - ел тірегі», целью которой являются повышение статуса человека труда; формирование позитивного отношения к людям рабочих профессий; повышение престижа сельских профессий. Эта инициатива зародилась из ставших традиционными форумов передовиков, которые проводятся партией с 2016 года. За прошедшие 3 года государственными и ведомственными наградами были награждены более 500 членов партии. В этом году партией представлены к наградам 190 ее членов. Среди них есть и государственные награды: орден «Құрмет», медали «Шапағат» и «Ерен еңбегі үшін», а также Почетная грамота Президента.

Партия «Ауыл» всецело поддерживает принцип Елбасы Нурсултана Назарбаева «Движущая сила страны – человек труда». По мнению партии, человек труда должен пользоваться особым уважением в обществе.



















































