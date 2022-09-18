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Али Ахмедов выиграл бой за два титула в андекарде Головкин - «Канело» 3

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Сентября 2022, 07:58
Али Ахмедов выиграл бой за два титула в андекарде Головкин - «Канело» 3

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Али Ахмедов (18-1, 14 КО) выступил на вечере бокса Геннадий Головкин - Сауль «Канело» Альварес 3 в Лас-Вегасе (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ахмедов сразился с опытным американским боксером Габриэлем Росадо (26-15-1, 15 КО). Бой в суперсреднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стояли титулы чемпиона IBF (North American) и WBC Silver. Этот поединок завершился победой Ахмедова единогласным решением судей.

Таким образом, Али Ахмедов одержал 19-ю победу в профессиональной карьере и завоевал два чемпионских пояса, а Габриэль Росадо потерпел 16-е поражение на профи-ринге. Добавим, что Росадо в 2013 году дрался с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и был нокаутирован им в седьмом раунде.


Фото: Sports.kz
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