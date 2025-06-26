Алгоритм обеспечения прибытия призывников инициирован Генпрокуратурой РК

На заседании коллегии были подведены итоги надзорной деятельности органов прокуратуры за первое полугодие.

Как отмечалось в ходе коллегии, по поручению генерального прокурора совместно с военными органами разработаны концептуальные программы «Закон и Порядок в армии» и «Цифровая профилактика», направленные на оздоровление морально-психологического климата и профилактику правонарушений и происшествий в армейской среде.

На постоянном контроле находится организация воинского призыва. По мерам прокурорского надзора принесено 10 протестов в Департаменты по делам обороны и местные исполнительные органы в части отмены приказов о призыве граждан и приведения состава призывных комиссий в соответствие с требованиями закона.

Выявлен ущерб на сумму 213 млн тенге, связанный с незаконным расходованием бюджетных средств на мероприятия по призыву, в т.ч. питанию, перевозке и медицинскому обследованию призывников, из которых возмещено 57 млн тенге.

В целях соблюдения прав призывников и недопущения их незаконного доставления в пункты сбора прокуратурой инициирован и реализован совместно с Минобороны и МВД Алгоритм обеспечения прибытия призывников.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что уровень преступности в Казахстане снизился на 5%.