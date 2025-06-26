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    18:37, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Алгоритм обеспечения прибытия призывников инициирован Генпрокуратурой РК

    Вопросам соблюдения законности в Вооружённых Силах уделено особое внимание на расширенном заседании коллегии с участием прокуроров областей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. 

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    Фото: пресс-служба Шымкентского гарнизона Минобороны РК

    На заседании коллегии были подведены итоги надзорной деятельности органов прокуратуры за первое полугодие.

    Как отмечалось в ходе коллегии, по поручению генерального прокурора совместно с военными органами разработаны концептуальные программы «Закон и Порядок в армии» и «Цифровая профилактика», направленные на оздоровление морально-психологического климата и профилактику правонарушений и происшествий в армейской среде.

    На постоянном контроле находится организация воинского призыва. По мерам прокурорского надзора принесено 10 протестов в Департаменты по делам обороны и местные исполнительные органы в части отмены приказов о призыве граждан и приведения состава призывных комиссий в соответствие с требованиями закона.

    Выявлен ущерб на сумму 213 млн тенге, связанный с незаконным расходованием бюджетных средств на мероприятия по призыву, в т.ч. питанию, перевозке и медицинскому обследованию призывников, из которых возмещено 57 млн тенге.

    В целях соблюдения прав призывников и недопущения их незаконного доставления в пункты сбора прокуратурой инициирован и реализован совместно с Минобороны и МВД Алгоритм обеспечения прибытия призывников.

    Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что уровень преступности в Казахстане снизился на 5%.

    Теги:
    Генпрокуратура Армия Минобороны РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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