Ален Берсе избран Генеральным секретарем Совета Европы

Во вторник Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала Алена Берсе (Швейцария) Генеральным секретарем Совета Европы на пятилетний срок, начинающийся 18 сентября 2024 года, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Во втором туре выборов А. Берсе получил 114 голосов, что составляет большинство поданных голосов. Другие кандидаты, Индрек Саар (Эстония) и Дидье Рейндерс (Бельгия), получили 85 и 46 голосов соответственно.

Ален Берсе был членом швейцарского правительства с 2012 по 2023 год, за это время он дважды занимал пост президента Конфедерации (в 2018 и 2023 годах).

В качестве министра А.Берсе возглавлял федеральное министерство внутренних дел. До прихода в правительство был членом Федерального парламента Швейцарии с 2003 по 2011 год, а в 2008-2019 годах возглавлял Совет штатов, верхнюю палату парламента.

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