«Әлем Барысы» проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал абсолютный чемпионат мира по қазақ күресі «Әлем Барысы», приуроченный ко Дню Первого Президента РК, передает МИА «Казинформ».

На торжественном открытии с приветственной речью выступили президент Национальной федерации Qazaq kuresi Даурен Абаев и Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.

«Японцы трудились 30 лет, чтобы их вид спорта - дзюдо вошел в программу Олимпийских игр, а мы только недавно начали усиленно развивать наш спорт - қазақ күресі, и теперь мы все вместе должны приложить усилия, чтобы он вошел в программу Олимпиады», - говорит Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.

В свою очередь, Даурен Абаев отметил, что «Әлем Барысы» - важное событие, которое пропагандирует қазақ күресі.





«Это один из масштабных проектов, который способствует становлению қазақ күресі как Олимпийского вида спорта. Я абсолютно уверен, что сегодняшнее мероприятие принесет существенный вклад в развитие қазақ күресі», - подчеркнул Д.Абаев.

Отметим, традиционный чемпионат проходит во дворце спорта имени Балуана Шолака с участием 33 борцов из 30 стран мира. Они уже прошли жеребьевку.

Честь нашей страны защищают такие борцы, как Айбек Нугымаров (ВКО), Руслан Абдразаков (Алматы), Максат Исагабылов (Кызылординская область) и Нурдаулет Жарылгапов (Мангистауская область).

Призовой фонд чемпионата «Әлем Барысы» составляет 20 млн тенге. Победителю вручат денежный сертификат в размере 10 млн тенге и золотой пояс, обладателю второго места - 6 млн тенге и третьего места - 3 млн тенге, а также серебряный и бронзовый пояса соответственно.













Победитель в номинации «За волю к победе» получит 1 млн тенге. Кроме того, по традиции среди болельщиков будет разыгран автомобиль.

Организаторы чемпионата: акимат города Алматы, Министерство культуры и спорта РК, Федерация қазақ күресі РК, Фонд развития и поддержки қазақ күресі «Qazaqstan Barysy».











