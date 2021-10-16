Алексей Луценко выиграл итальянскую гонку «Серениссима Гравел»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Велогонщик «Astana – Premier Tech» Алексей Луценко выиграл итальянскую однодневную гонку по гравийным дорогам «Серениссима Гравел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Помимо Алексея, «Астану» представляли три итальянских гонщика - Фабио Феллине, Самуэле Баттистелла и Давиде Мартинелли.

Таким образом, казахстанец стал победителем во второй гонке подряд. До этого Луценко выиграл однодневку «Коппа Агостони». Помимо него в составе тогда были: Мануэле Боаро (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Алексей Луценко (Казахстан), Родриго Контрерас (Колумбия), Маттео Собреро (Италия).

Серениссима Гравел» - это первая профессиональная гравийная гонка, где велосипедисты соревновались по захватывающему маршруту в дикой природе. Дистанция составляла 132 километра.