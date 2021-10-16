РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:51, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Алексей Луценко выиграл итальянскую гонку «Серениссима Гравел»

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Велогонщик «Astana – Premier Tech» Алексей Луценко выиграл итальянскую однодневную гонку по гравийным дорогам «Серениссима Гравел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Помимо Алексея, «Астану» представляли три итальянских гонщика - Фабио Феллине, Самуэле Баттистелла и Давиде Мартинелли.

    Таким образом, казахстанец стал победителем во второй гонке подряд. До этого Луценко выиграл однодневку «Коппа Агостони». Помимо него в составе тогда были: Мануэле Боаро (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Алексей Луценко (Казахстан), Родриго Контрерас (Колумбия), Маттео Собреро (Италия).

    Серениссима Гравел» - это первая профессиональная гравийная гонка, где велосипедисты соревновались по захватывающему маршруту в дикой природе. Дистанция составляла 132 километра.


    Теги:
    Спорт Велоспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!