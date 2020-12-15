Алексей Цой вручил государственные награды медицинским работникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого министр здравоохранения Алексей Цой и первый вице-министр Марат Шоранов в онлайн-формате поздравили медицинскую общественность с Днем Независимости и вручили медицинским работникам государственные награды и благодарственные письма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«За годы независимости сделано немало свершений в сфере здравоохранения, строятся новые современные больницы, отечественная медицина берет на вооружение самые прогрессивные технологии диагностики и лечения, клиники оснащаются оборудованием последнего поколения. Уверен, что только сплотившись мы сумеем преодолеть все трудности, сохраняя согласие и уважение к друг другу в нашем общем доме, мы сможем противостоять любым вызовам и всегда служить благородному делу укрепления здоровья казахстанцев», - обратился А. Цой к медицинской общественности.

Министр здравоохранения вручил 30 медицинским работникам государственную награду - орден «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапагат» и почетные грамоты от имени Президента РК Касым-Жомарта-Токаева.

Кроме того, в связи с празднованием Национального праздника День Независимости Республики Казахстан, а также с 90-летним юбилеем КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж», 75-летием АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова», 60-летием АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» М.Шоранов от имени министра здравоохранения за многолетнюю и плодотворную работу, активное участие в совершенствовании системы здравоохранения вручил 1 687 ведомственных наград.

В том числе, медаль «Еңбек ардагері» - 166 медицинским работникам и ветеранам системы здравоохранения, нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» - 323 медицинским работникам, нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» - 375 сотрудникам, почетную грамоту Министра здравоохранения РК - 394 специалистам и благодарность Министра здравоохранения РК - 429 медработникам, в том числе волонтерам, которые приняли участие в социальном проекте «Birgemiz. Sabaqtastyq».