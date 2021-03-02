Алексей Цой просит акимов помочь молодым специалистам с жильем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация мер по улучшению первичной медико-санитарной помощи зависит от межведомственного взаимодействия. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для снижения дефицита и обеспечения сельского здравоохранения медицинскими кадрами прошу содействия местных исполнительных органов по обеспечению молодых специалистов социальными гарантиями (это предоставление подъемных пособий, жилья, коммунальных услуг и другое), выделения финансирования для подготовки кадров здравоохранения с целью покрытия дефицита кадров в регионах», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

От заинтересованных государственных (Минфин, Министерство нацэкономики, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и др.) и местных исполнительных органов содействия по:

- строительству объектов амбулаторно-поликлинической помощи, оснащению медицинским оборудованием;

- интеграции медицинских информационных систем организаций здравоохранения с информационными системами Министерства здравоохранения и завершения процессов цифровизации.

В результате принятых мер к 2025 году ожидается достижение следующих результатов:

- рост ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет;

- увеличение доли финансирования амбулаторно поликлинической помощи до 60%;

- строительство не менее 487 объектов ПМСП в городах и сельских населенных пунктах;

-обеспечение врачами общей практики сельского здравоохранения до 80%;

- внедрение цифровизации здравоохранения (обеспечит 50% экономии времени врачей и пациентов, 30% сокращение живых очередей, сокращение времени получения результатов исследования в 2 раза за счет получения через смартфон);

- ведение электронных рецептов по стране;

- ежегодный охват более 2,6 млн человек сельского населения услугами транспортной медицины.