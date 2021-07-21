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Алексей Цой посетил пострадавших при обрушении общежития осужденных

21 Июля 2021 01:45
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Алексей Цой посетил пострадавших при обрушении общежития осужденных

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой посетил осужденных, получивших травмы при обрушении общежития в Мангыстауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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Министр поинтересовался состоянием госпитализированных осужденных, побеседовал с врачами и пожелал скорейшего выздоровления.

«Напомним, для оказания своевременной медицинской помощи осужденные были доставлены в больницу. За состоянием пострадавших наблюдают врачи. Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии, трое - получили различные травмы средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - говорится в сообщении Минздрава.

Как сообщалось ранее, 19 июля в учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангыстауской области обрушилось двухэтажное общежитие для осужденных. Сообщалось о двух жертвах, позднее стало известно еще об одном погибшем. Восьмерых осужденных извлекли из-под завалов и доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Из них четверо в госпитализации не нуждались. В настоящее время в больнице остаются четыре человека.

Для расследования происшествия создана специальная комиссия. Начато досудебное расследование, проводится служебная проверка. Ситуация находится на особом контроле руководства МВД.


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#Пенитенциарная система   #Происшествия   #Здравоохранение   #Мангистауская область  
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