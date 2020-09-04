Алексей Цой посетил объекты медучреждения Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНОФРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служб акимата Туркестанской области.

Главный врач страны посетил строящуюся многопрофильную областную больницу на 630 коек в Туркестане. В новой больнице 16 операционных, 13 плановых и 3 отделения неотложной медицинской помощи. После запуска больницы планируется трудоустроить около 1500 медицинских работников.. Строительство объекта ожидается завершить в 2022 году.

Во время визита министр встретился с руководителем областного управления общественного здоровья Маратом Пашимовым, а также посетил ряд медицинских учреждений областного центра. Также Алексей Цой посетил центральную поликлинику города и ознакомился с ее работой.

Поликлиника рассчитана на 500 посетителей в смену. Здесь работают более 900 медицинских работников. Кроме того, для борьбы с коронавирусной инфекцией создано 18 мобильных групп. В клинике также есть вирусологическая лаборатория для диагностики инфекционных заболеваний. На сегодня пробы взяли уже у около 40 000 человек. Поликлиника полностью оснащена всем необходимым медицинским оборудованием.

Встретившись с медицинскими работниками, главный врач страны дал положительную оценку деятельности лечебных учреждений в регионе.

«В своем Послании народу Казахстана Президент обратил особое внимание развитию первичной медицинской помощи. В Туркестанской области в этом направлении проводится большая работа. Отмечу высокий уровень готовности местных медицинских учреждений в случае второй волны коронавирусной инфекции», - сказал А.Цой.

Вместе с тем, министр отметил, что в регионе идет активная подготовка к вакцинации против гриппа. Для этого в область доставили первую партию вакцины. Вакцинация начнется 15 числа этого месяца.

В завершение визита рабочая группа также посетила недавно построенную модульную инфекционную больницу в Туркестане. Лечебное заведение рассчитано на 200 коек. На ее те

рритории расположена вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура.



