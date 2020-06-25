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Алексей Цой назначен министром здравоохранения РК

25 Июня 2020, 18:14
Алексей Цой назначен министром здравоохранения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК подписал Указ «О назначении Цоя А.В. министром здравоохранения Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О назначении Цоя А.В. министром здравоохранения Республики Казахстан

Назначить Цоя Алексея Владимировича министром здравоохранения Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 25 июня 2020 года

№ 358


Ранее Мажилис согласовал кандидатуру Алексея Цоя на должность министра здравоохранения.


Алексей Владимирович Цой родился в 1977 году в Чимкенте (ныне - Шымкент). Окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, врач (2001); юридический факультет Института международного права и международного бизнеса «Данекер», юрист (2007).

Трудовая деятельность: врач хирург-эндоскопист РГП «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения РК (2001-2007); менеджер по развитию территории по г. Астана фармацевтической компании «GlaxoSmithKline» (2002-2004); старший научный сотрудник Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущий научный сотрудник Центра внутренней медицины, директор РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» управления делами Президента РК (с 2007 года); начальник ГУ «Медицинский центр управления делами Президента РК» (2010-2011); главный врач ГКП на ПХВ «Городская больница № 1» акимата столицы (2011-2014); вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (2014-2017); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2017-2019). С февраля 2019 года был руководителем Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан. С 22 июня 2020 года - первый вице-министр здравоохранения.


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