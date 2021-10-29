Алексей Цой: Каждый объект программы «Ауыл - ел бесігі» на особом контроле

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Министр здравоохранения РК побывал с рабочим визитом в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области, по поручению Президента РК министр здравоохранения Алексей Цой прибыл в Атыраускую область для ознакомления с ходом реализации программы «Ауыл - ел бесігі».

В этом году в рамках этой программы в 16 сельских населенных пунктах, где проживают 66 тысяч человек, реализуются 22 проекта. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 3,9 миллиарда тенге.

«В пяти сельских населенных пунктах завершены работы по пяти проектам. В частности, проведено освещение подъездных и внутрипоселковых дорог в четырех селах, а также капитальный ремонт спортивного комплекса в селе Миялы», - рассказал заместитель акима Атырауской области Кайрат Бекенов.

В рамках рабочего визита Алексей Цой посетил социальные объекты Исатайского, Махамбетского и Индерского районов.

«В рамках программы по развитию сельской местности «Ауыл - ел бесігі» сегодня в Атырауской области мы ознакомились с ходом строительства инфраструктурных объектов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, больниц, врачебных амбулаторий. Мы увидели, как функционируют объекты, убедились, что в селе доступность медицинской помощи и образования высокая, на хорошем уровне. Я вижу, что реализация программы «Ауыл - ел бесігі» в Атырауской области идет хорошими темпами. Каждый объект этой программы на особом контроле Правительства», - рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

В Атырауской области в 153 сельских населенных пунктах проживают 300 тысяч человек, или 45% населения региона. В рамках реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» в соответствии с новой методикой и моделью расчета показателей социально-экономического развития сельских населенных пунктов в области функционируют 40 опорных, 38 спутниковых, 15 стратегических, а также отобрано 60 других сельских населенных пунктов.