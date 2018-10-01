Александр Вучич пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Сербию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Республики Сербия Александр Вучич пригласил Президента РК Нурсултана Назарбаева посетить Сербию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я выражу надежду на то, что мы продолжим практику встреч на самом высоком уровне, что вы окажите нам большую честь и скоро посетите Сербию», - сказал Александр Вучич в ходе совместного заявления по итогам двусторонних переговоров в Акорде.

Глава Сербии также выразил Нусултану Назарбаеву благодарность за поддержку по многим вопросам на международном уровне и выразил уверенность в дальнейшем расширения двухсторонних связей.

Отметим, что сегодня Президент Республики Сербия Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Казахстан.



Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев наградил главу Республики Сербия Александра Вучича орденом «Достык» первой степени.