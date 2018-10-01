×
Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 18 °С
Алматы: 15 °С
USD 372.27 EUR 427.18
RUB 5.57 CNY 53.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Александр Вучич пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Сербию

9 Октября 2018 14:57 169
Поделиться:
Александр Вучич пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Сербию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Глава Республики Сербия Александр Вучич пригласил Президента РК Нурсултана Назарбаева посетить Сербию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстан и Сербия договорились о дальнейшем углублении двусторонних отношений
Александр Вучич наградил Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия Глава государства наградил Президента Сербии орденом «Достык»

«Я выражу надежду на то, что мы продолжим практику встреч на самом высоком уровне, что вы окажите нам большую честь и скоро посетите Сербию», - сказал Александр Вучич в ходе совместного заявления по итогам двусторонних переговоров в Акорде.

Глава Сербии также выразил Нусултану Назарбаеву благодарность  за поддержку по многим вопросам на международном уровне и выразил уверенность в дальнейшем расширения двухсторонних связей.

Отметим, что сегодня Президент Республики Сербия Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Казахстан. 

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев наградил главу Республики Сербия Александра Вучича орденом «Достык» первой степени. 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив