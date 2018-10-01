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Александр Вучич наградил Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Республики Сербия Александр Вучич наградил Президента РК Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе официальной встречи в Акорде Президент Сербии поблагодарил Главу нашего государства за теплый прием и отметил его вклад в развитие двусторонних отношений между Сербией и Казахстаном.
«Большое спасибо за Ваше приглашение. У нас есть хорошие перспективы для развития наших отношений», - сказал Александр Вучич.
Глава Республики Сербия поблагодарил Нурсултана Назарбаева за всестороннюю поддержку во многих вопросах.
«Вы поддерживаете территориальную целостность, суверенитет Республики Сербия», - добавил он.
Также он выразил надежду на расширения сотрудничества в различных областях экономики между нашими государствами.
«Надеюсь, что мы будем сотрудничать в разных областях, в том числе в научно-технической сфере, в сельском хозяйстве, строительстве. Все можно делать вместе», - подчеркнул Александр Вучич.
В заключение Глава Сербии вручил Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву орден Республики Сербия, который является наивысшей наградой для иностранных друзей этой страны.
«Только Владимир Владимирович Путин и Си Цзинпинь получили этот орден», - уточнил он.
Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев наградил главу Республики Сербия Александра Вучича орденом «Достык» первой степени.
Отметим, что сегодня Президент Республики Сербия Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Казахстан.
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