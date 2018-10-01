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Александр Вучич наградил Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия

9 Октября 2018 12:06 150
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Александр Вучич наградил Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Республики Сербия Александр Вучич наградил Президента РК Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе официальной встречи в Акорде Президент Сербии поблагодарил Главу нашего государства за теплый прием и отметил его вклад в развитие двусторонних отношений между Сербией и Казахстаном.

«Большое спасибо за Ваше приглашение. У нас есть хорошие перспективы для развития наших отношений», - сказал Александр Вучич.

Глава Республики Сербия поблагодарил Нурсултана Назарбаева за всестороннюю поддержку во многих вопросах.

«Вы поддерживаете территориальную целостность, суверенитет Республики Сербия», - добавил он.

Также он выразил надежду на расширения сотрудничества в различных областях экономики между нашими государствами.

«Надеюсь, что мы будем сотрудничать в разных областях, в том числе в научно-технической сфере, в сельском хозяйстве, строительстве. Все можно делать вместе», - подчеркнул  Александр Вучич.

В заключение Глава Сербии вручил Президенту Казахстана  Нурсултану Назарбаеву орден Республики Сербия, который является наивысшей наградой для иностранных друзей этой страны.

«Только Владимир Владимирович Путин и Си Цзинпинь получили этот орден», - уточнил он.

Александр Вучич наградил Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия 

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев наградил главу Республики Сербия Александра Вучича орденом «Достык» первой степени.

Отметим, что сегодня Президент Республики Сербия Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Казахстан.

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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