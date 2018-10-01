Александр Вучич наградил Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Республики Сербия Александр Вучич наградил Президента РК Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе официальной встречи в Акорде Президент Сербии поблагодарил Главу нашего государства за теплый прием и отметил его вклад в развитие двусторонних отношений между Сербией и Казахстаном.

«Большое спасибо за Ваше приглашение. У нас есть хорошие перспективы для развития наших отношений», - сказал Александр Вучич.

Глава Республики Сербия поблагодарил Нурсултана Назарбаева за всестороннюю поддержку во многих вопросах.

«Вы поддерживаете территориальную целостность, суверенитет Республики Сербия», - добавил он.

Также он выразил надежду на расширения сотрудничества в различных областях экономики между нашими государствами.

«Надеюсь, что мы будем сотрудничать в разных областях, в том числе в научно-технической сфере, в сельском хозяйстве, строительстве. Все можно делать вместе», - подчеркнул Александр Вучич.

В заключение Глава Сербии вручил Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву орден Республики Сербия, который является наивысшей наградой для иностранных друзей этой страны.

«Только Владимир Владимирович Путин и Си Цзинпинь получили этот орден», - уточнил он.





Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев наградил главу Республики Сербия Александра Вучича орденом «Достык» первой степени.

Отметим, что сегодня Президент Республики Сербия Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Казахстан.