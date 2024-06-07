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    21:23, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Александр Винокуров и Adam стали послами доброй воли Казахстана

    Винокуров и певец Adam стали послами доброй воли Казахстана
    Коллаж: olympic.kz/ instagram.com/adamofficia1

    Олимпийский чемпион, велогонщик Александр Винокуров и популярный певец Adam стали послами доброй воли Казахстана, передает агентство Kazinform.

    В Министерстве иностранных дел РК прошла торжественная церемония запуска проекта «Послы доброй воли Казахстана» с участием заместителя Премьер-министра − министра иностранных дел Мурата Нуртлеу.

    Проект призван развивать диалог между культурами и народами, а также повышать узнаваемость страны и популяризировать ее достижения за рубежом.

    Проект «Послы доброй воли Казахстана»
    Фото: МИД РК

    - В беспрецедентной геополитической обстановке, всё более востребованной становится народная и культурно-гуманитарная дипломатия. Благодаря вашим победам и блестящим выступлениям на мировых сценах, аренах и конференциях, бирюзовый флаг нашей страны поднимается в разных уголках мира, торжественно звучит государственный гимн, − подчеркнул глава МИД РК.

    Для участия в проекте «Послы доброй воли Казахстана» приглашены соотечественники, которые уже добились успехов в искусстве, спорте, науке, медицине и других сферах. 

    Александр Винокуров и Adam стали послами доброй воли Казахстана
    Фото: МИД РК

    Среди них:

    • скрипач-виртуоз, дирижер, директор Альянса оркестров Азиатско-Тихоокеанского региона Марат Бисенгалиев;
    • Олимпийский чемпион, велогонщик Александр Винокуров;
    • художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков;
    • эстрадный певец Мирхидай Мирфарух, получивший всемирную популярность под псевдонимом Adam;
    • председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр», кардиохирург Юрий Пя;
    • доктор политологии и исследователь исторических карт Мухит-Ардагер Сыдыкназаров;
    • главный дирижер Государственного академического фольклорно-этнографического оркестра им. Н.Тлендиева «Отырар Сазы» Динара Тлендиева;
    • рекордсмен мира по силовым номерам и рекордсмен Книги Гиннеса Сергей Цырульников.

    Они призваны укрепить авторитет страны и расширить культурно-гуманитарные связи, стать проводниками мира, дружбы и международной солидарности.

    Александр Винокуров и Adam стали послами доброй воли Казахстана
    Фото: МИД РК

    Напомним, всемирно известный певец и композитор Димаш Кудайберген стал послом доброй воли Международной организации по миграции.

    Теги:
    Новости шоу-бизнеса в мире Звезды МИД РК Общество Искусство
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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