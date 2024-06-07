Александр Винокуров и Adam стали послами доброй воли Казахстана

Олимпийский чемпион, велогонщик Александр Винокуров и популярный певец Adam стали послами доброй воли Казахстана, передает агентство Kazinform.

В Министерстве иностранных дел РК прошла торжественная церемония запуска проекта «Послы доброй воли Казахстана» с участием заместителя Премьер-министра − министра иностранных дел Мурата Нуртлеу.

Проект призван развивать диалог между культурами и народами, а также повышать узнаваемость страны и популяризировать ее достижения за рубежом.

Фото: МИД РК

- В беспрецедентной геополитической обстановке, всё более востребованной становится народная и культурно-гуманитарная дипломатия. Благодаря вашим победам и блестящим выступлениям на мировых сценах, аренах и конференциях, бирюзовый флаг нашей страны поднимается в разных уголках мира, торжественно звучит государственный гимн, − подчеркнул глава МИД РК.

Для участия в проекте «Послы доброй воли Казахстана» приглашены соотечественники, которые уже добились успехов в искусстве, спорте, науке, медицине и других сферах.

Фото: МИД РК

Среди них:

скрипач-виртуоз, дирижер, директор Альянса оркестров Азиатско-Тихоокеанского региона Марат Бисенгалиев;

Олимпийский чемпион, велогонщик Александр Винокуров;

художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков;

эстрадный певец Мирхидай Мирфарух, получивший всемирную популярность под псевдонимом Adam;

председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр», кардиохирург Юрий Пя;

доктор политологии и исследователь исторических карт Мухит-Ардагер Сыдыкназаров;

главный дирижер Государственного академического фольклорно-этнографического оркестра им. Н.Тлендиева «Отырар Сазы» Динара Тлендиева;

рекордсмен мира по силовым номерам и рекордсмен Книги Гиннеса Сергей Цырульников.

Они призваны укрепить авторитет страны и расширить культурно-гуманитарные связи, стать проводниками мира, дружбы и международной солидарности.

Фото: МИД РК

Напомним, всемирно известный певец и композитор Димаш Кудайберген стал послом доброй воли Международной организации по миграции.