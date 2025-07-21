00:17, 21 Июль 2025 | GMT +5
Александр Усик может потерять звание абсолютного чемпиона мира
Украинский боксер Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе после победы над британцем Даниэлем Дюбуа, рискует потерять пояс WBO, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Всемирная боксерская организация требует, чтобы украинский чемпион в ближайшее время провел обязательную защиту против британца Джозефа Паркера.
Ранее WBO уже давала отсрочку для проведения боя с Дюбуа, но теперь Усик должен либо договориться о поединке с Паркером, либо освободить титул. Подобная ситуация уже была после первого боя с Тайсоном Фьюри, когда украинец лишился пояса IBF.
Напомним, в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Англия) Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.