Александр Усик может потерять звание абсолютного чемпиона мира

Всемирная боксерская организация требует, чтобы украинский чемпион в ближайшее время провел обязательную защиту против британца Джозефа Паркера.

Ранее WBO уже давала отсрочку для проведения боя с Дюбуа, но теперь Усик должен либо договориться о поединке с Паркером, либо освободить титул. Подобная ситуация уже была после первого боя с Тайсоном Фьюри, когда украинец лишился пояса IBF.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Англия) Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.