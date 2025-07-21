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    00:17, 21 Июль 2025 | GMT +5

    Александр Усик может потерять звание абсолютного чемпиона мира

    Украинский боксер Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе после победы над британцем Даниэлем Дюбуа, рискует потерять пояс WBO, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Александр Усик может потерять звание абсолютного чемпиона мира
    Фото: Sports.kz

    Всемирная боксерская организация требует, чтобы украинский чемпион в ближайшее время провел обязательную защиту против британца Джозефа Паркера.

    Ранее WBO уже давала отсрочку для проведения боя с Дюбуа, но теперь Усик должен либо договориться о поединке с Паркером, либо освободить титул. Подобная ситуация уже была после первого боя с Тайсоном Фьюри, когда украинец лишился пояса IBF.

    Напомним, в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Англия) Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

    Теги:
    Спорт Чемпион мира Бокс Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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