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Александр Светаш избран председателем маслихата города Усть-Каменогорска

Мейрамбек Байгарин
31 Марта 2023, 15:00
Александр Светаш избран председателем маслихата города Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ранее Александр Светаш был секретарем маслихата города Усть-Каменогорска VII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Светаш Александр Александрович родился в 1978 году в Алтае в Восточно-Казахстанской области.

В 2000 году окончил Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова по специальности «География», бакалавр. В 2003 году окончил Современный гуманитарный институт по специальности «Правоведение», бакалавр.

Трудовой путь начал учителем географии в Парыгинской средней школе Алтайского района ВКО в 2000 году.

С января по сентябрь 2008 года работал советником акима Алтая.

В 2008-2011 годах был руководителем отдела организационно-кадровой и государственно-правовой работы аппарата акима Алтая.

В 2011-2015 годах - руководитель аппарата акима Алтайского района. В 2015-2016 годах - заместитель акима Алтайского района.

С 2017 года до настоящего времени был секретарем маслихата Усть-Каменогорска VII созыва.

Ранее сообщалось, что председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата назначен Денис Рыпаков.


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