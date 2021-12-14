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Александр Сидорович: Казахстанский филиал МГУ оправдывает доверие

14 Декабря 2021 19:20
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Александр Сидорович: Казахстанский филиал МГУ оправдывает доверие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Сидорович отметил роль вуза в развитии Казахстана и сотрудничества с Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«20 лет филиал вместе с казахстанцами участвует в создании и развитии нового государства - государства высокого национального достоинства и высокого авторитета. Создание филиала в Казахстане было неслучайным. Казахстан в начале 2000-х годов вступил во второй этап модернизации. Стране были необходимы кадры, которые самостоятельно мыслят. Выпускники казахстанского филиала МГУ отвечали этим требованиям.

В 2000 году начался новый этап межгосударственных отношений Казахстана и России. Состоялся первый государственный визит Владимира Путина в Казахстан. Именно в ходе этого визита Крымбеком Кушербаевым и Виктором Садовничим был подписан протокол о создании филиала», - рассказал Александр Сидорович в ходе торжественного собрания по случаю 20-летия казахстанского филиала МГУ.

Александр Сидорович поблагодарил Елбасы, Президента и Правительство Казахстана.

«Прошло 20 лет, и мы можем сказать, что филиал оправдал и оправдывает доверие. Время показало, что на казахстанской земле реально создан новый Московский университет, который дает образование, признаваемое в Казахстане, в России и во всем мире. Наши выпускники получают образование для Казахстана, но они работают в знаменитых международных компаниях, в знаменитых университетах, они востребованы», - подчеркнул директор Александр Сидорович.

Во время мероприятия директор казахстанского филиала зачитал приветствие и поздравление ректора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего с 30-летием Независимости в адрес Государственного секретаря Крымбека Кушербаева.

«От имени коллектива МГУ имени Ломоносова и Евразийской ассоциации университетов сердечно поздравляю вас с 30-летием независимости РК - главного национального праздника казахского народа, позвольте отметить ваш выдающийся личный вклад в развитие страны, укрепление ее высокого международного авторитета. Глубокое уважение и признательность вызывает ваша активная поддержка Московского университета - казахстанского филиала МГУ», - говорится в пожелании Виктора Садовничего.

Напомним, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) с 20-летием.

Коллективу в ходе прошедшего мероприятия с приветствием обратился и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее государственный секретарь Крымбек Кушербаев рассказал, какое здание в столице передадут казахстанскому филиалу МГУ.

В торжественном собрании приняли участие также представители Администрации Президента Республики Казахстан, Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, депутатского корпуса Парламента Республики Казахстан, Посольства России, Представительства Россотрудничества в Республике Казахстан, а также выпускники Казахстанского филиала МГУ разных лет, преподаватели, студенты.


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#Образование   #Вузы   #Россия   #Сотрудничество   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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