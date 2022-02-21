Александр Недовесов уступил в финале теннисного турнира в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов выступил в финале турнира серии ATP в США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанец в дуэте с пакистанцем Айсамом-уль-Хак Куреши за главную награду сыграл с Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды).

Матч продлился три сета. Победу в нем одержали соперники - 2:6, 7:6, 4:10.