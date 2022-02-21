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Александр Недовесов уступил в финале теннисного турнира в США
21 Февраля 2022 11:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов выступил в финале турнира серии ATP в США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстанец в дуэте с пакистанцем Айсамом-уль-Хак Куреши за главную награду сыграл с Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды).
Матч продлился три сета. Победу в нем одержали соперники - 2:6, 7:6, 4:10.
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