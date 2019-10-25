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Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева в Беларусь

25 Октября 2019 13:57
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Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева в Беларусь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РБ Александр Лукашенко пригласил Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Беларусь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я пригласил Президента Казахстана в будущем году посетить Беларусь с официальным визитом. Это даст нам возможность, в том числе проконтролировать выполнение наших сегодняшних договоренностей и исполнение тех соглашений, которые были подписаны», - сказал Александр Лукашенко на брифинге в Акорде.

Глава белорусского государства поблагодарил Президента РК.

«Касым-Жомарт Кемелевич, еще раз хочу поблагодарить вас за конструктивный подход на этой встрече, и готовность приложить все усилия на благо наших стран и народов», - отметил Президент Беларуси.

«А казахстанскому народу хочу сказать, что вы правильно сделали, что связались с белорусами. Мы люди обязательные, никогда никого не подводили и вас тоже никогда не подведем. Знайте, что там в центре Европы есть и ваша земля», - добавил А. Лукашенко.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Беларусь,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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