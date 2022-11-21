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Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

21 Ноября 2022, 15:30
Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
21 Ноября 2022, 15:30

Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Фото: akorda.kz
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