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Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Мая 2021, 13:20
Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал декрет от 9 мая 2021 года № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство БЕЛТА.

Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Декрет вступает в силу с момента его подписания.


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