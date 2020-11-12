Александр Данилов: Опровержение фейков – вакцина от негатива

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опровержение фейков может стать «вакциной», которая предотвратит большие негативные последствия. Пресс-секретари должны обладать ультракомпетентностью, очень четким пониманием текущей ситуации. Об этом заявил руководитель проекта «stopfake.kz», член президентского молодежного кадрового резерва Александр Данилов в ходе онлайн-семинара, проводимого в рамках Astana Media Week, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации А. Данилова, сегодня в Казахстане уже есть несколько фактчекинговых ресурсов. Это «factcheck.kz» и «stopfake.kz».

«Проект «stopfake.kz» мы открыли на базе огромного потока негативной информации, которая распространялась в соцсетях вместе с «ковидкризисом». Мы увидели, что сначала мы погрузились в пандемию, а затем в «инфодемию». Каждый из вас стал свидетелем того, как негативно могут повлиять фейки на жизнь каждого из нас», - сказал А. Данилов.

Как отметил эксперт, фейки стали важной частью медиаполя. Работа пресс-секретарей в данном контексте заключается в быстрой реакции на то или иное событие и дальнейшей нейтрализации негатива.

«Мы должны понимать, как важно вовремя реагировать на фейки. Сегодня многие пресс-секретари часто убегают от журналистов и достаточно долго затягивают ответы на вопросы, пытаются «спрятать голову в песок». К сожалению, сегодня мы должны понимать, что такая стратегия попросту не работает. Такая стратегия приводит к еще большему негативу в общественном сознании. Для этого надо показывать то, как быстрая реакция на кризис позволяет достаточно оперативно погасить негатив, который появляется на пустом месте», - пояснил эксперт.

Среди примеров А.Данилов отметил новость о введении в Казахстане предмета полового воспитания, которая буквально за пару часов от безобидной, фейковой информации превратилась в большое обсуждение в социальных сетях. Быстрая реакция Министерства образования и поддержка со стороны крупных СМИ позволило быстро погасить этот пожар, когда авторы самих петиций стали говорить, что это неправда.

«Что здесь было продемонстрировано? Некоторые считают, что мы привлекли больше внимания к этой проблеме, но на самом деле это не так. На самом деле мы получили «вакцину» от негатива в будущем. Это, наверное, становится правилом для пресс-секретарей и всех тех, кто работает с информацией. Лучше принять «вакцину», лучше получить менее негативный всплеск сегодня, чем получить большой негатив, когда уже людей невозможно переубедить завтра», - считает руководитель проекта «stopfake.kz».

По мнению А. Данилова, одним из важнейших инструментов для предотвращения фейков является карта риска.

«Разработанная, качественная, полномасштабная карта риска по деятельности любой компании и государственного органа позволит генерировать им оперативные ответы на каждые вопросы, которые возникают у последних. Они должны иметь четкую, понятную стратегию того, что выйдет завтра и как они на ту или иную информацию отреагируют», - прокомментировал Александр Данилов.

Относительно роли пресс-секретарей эксперт считает, что они должны обладать ультракомпетентностью, очень четким пониманием текущей ситуации в компании или госоргане, для того чтобы в течение 15-20 минут дать опровержение в случае обращения журналиста любого информационного ресурса. А. Данилов также подчеркнул важность этого процесса, поскольку опровержение может стать «вакциной», которая предотвратит большие негативные последствия в адрес организации и ее руководителей.

Напомним, вчера в столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020. Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: «Работа с построением будущего». Традиционно Astana Media Week продлится три дня. В рамках мероприятия будут обсуждены тренды в сфере медиа, а также анализ сигналов изменений в данной сфере. В мероприятии примут участие профессионалы международной кино-,телеиндустрии, сотрудники пресс-служб центральных и местных государственных органов, национальные и региональные СМИ, иностранные телеканалы, покупатели и продавцы цифрового контента.





Автор: Серикбол Кошмаганбетов