Александр Бублик вышел в третий круг US Open-2025

Во втором круге Бублик встретился с австралийцем Тристаном Скулкейтом (96-е место), который на старте турнира добился сенсационной победы над итальянцем Лоренцо Сонего (46-е место). Александр считался очевидным фаворитом в этом противостоянии и с крупным счетом победил своего соперника в трех сетах — 6:3, 6:3, 6:3. Таким образом, казахстанец вышел в третий круг соревнований.

Напомним, в первом круге Александр Бублик уверенно обыграл хорватского теннисиста Марина Чилича (62-е место) — 6:4, 6:1, 6:4.