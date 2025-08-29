РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:26, 29 Август 2025 | GMT +5

    Александр Бублик вышел в третий круг US Open-2025

    Казахстанский теннисист Александр Бублик (24-е место в рейтинге ATP) одержал вторую победу на US Open-2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Александр Бублик
    Фото: Sports.kz

    Во втором круге Бублик встретился с австралийцем Тристаном Скулкейтом (96-е место), который на старте турнира добился сенсационной победы над итальянцем Лоренцо Сонего (46-е место). Александр считался очевидным фаворитом в этом противостоянии и с крупным счетом победил своего соперника в трех сетах — 6:3, 6:3, 6:3. Таким образом, казахстанец вышел в третий круг соревнований.

    Напомним, в первом круге Александр Бублик уверенно обыграл хорватского теннисиста Марина Чилича (62-е место) — 6:4, 6:1, 6:4.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис США
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают