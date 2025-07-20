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    17:41, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Александр Бублик выиграл турнир серии ATP 250 в Швейцарии

    34-я ракетка мира Александр Бублик впервые в карьере стал чемпионом грунтового турнира категории ATP 250 в Гштааде (Швейцария), передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Александр Бублик выиграл турнир серии ATP 250 в Швейцарии
    Фото: sports.kz

    В финале первая ракетка Казахстана в непростом матче обыграл аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

    Александр Бублик потерпел лишь два поражения в последних 16 матчах на грунтовом покрытии. Для казахстанца это вторая победа в сезоне 2025 года и шестой одиночный титул ATP в карьере. Ранее он становился чемпионом:

    • ATP 250 Монпелье (2022);
    • ATP 500 Галле (2023);
    • ATP 250 Антверпен (2023);
    • ATP 250 Монпелье (2024);
    • ATP 500 Галле (2025).

    Напомним, что в полуфинале Бублик одержал победу над французом Артуром Казо.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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