Александр Бублик выиграл турнир серии ATP 250 в Швейцарии

В финале первая ракетка Казахстана в непростом матче обыграл аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Александр Бублик потерпел лишь два поражения в последних 16 матчах на грунтовом покрытии. Для казахстанца это вторая победа в сезоне 2025 года и шестой одиночный титул ATP в карьере. Ранее он становился чемпионом:

ATP 250 Монпелье (2022);

ATP 500 Галле (2023);

ATP 250 Антверпен (2023);

ATP 250 Монпелье (2024);

ATP 500 Галле (2025).

Напомним, что в полуфинале Бублик одержал победу над французом Артуром Казо.