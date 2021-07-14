Александр Бублик стартовал с победы на международном теннисном турнире в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Ньюпорте (США) в эти дни проходит международный теннисный турнир относящийся к серии ATP 250. В турнире принимает участие и казахстанский теннисист Александр Бублик , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В парном разряде турнира Бублик выступает в дуэте с американцем Деннисом Новиковым. В матче первого круга дуэт Бублик/Новиков обыграл пару из США А. Лоусон/Р. Галлоуэй.

Матч завершился со счетом 4:6, 7:6, 10:8.

Отметим, что сегодня, 14 июля, Бублик выступит в одиночном разряде турнира. Ему предстоит встреча с представителем Хорватии Иво Карловичем.





