Александр Бублик на турнире в Швейцарии не смог защитить прошлогодний титул

Первая ракетка в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в матче второго круга турнира категории ATP 250 в швейцарском Гштааде, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, встречался с 90-й ракеткой планеты французом Кентеном Гали.

Матч продлился три сета и завершился поражением Бублика с итоговым счетом – 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7).

Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время Александр совершил 13 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни один брейк-поинт из двух заработанных.

Таким образом, казахстанец завершил выступление на турнире в Гштааде и не смог защитить прошлогодний титул.

Ранее Александр Бублик уступил в матче за выход в четвертьфинал Уимблдона-2026







