Алдияр Рамазанов завоевал вторую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Испании

Сборная Казахстана по артистическому плаванию отметилась второй медалью на этапе Кубка мира в Понтеведре (Испания), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Ее автором стал Алдияр Рамазанов.

Спортсмен показал третий результат в соревнованиях среди мужчин в технической программе. За свое выступление Рамазанов получил от судей 223.0833 балла.

Победителем стал Филиппо Пелати (Италия) — 229.7325. Второе место занял испанец Энеко Санчес Агилар — 228.4342.

Виктор Друзин финишировал пятым (203.5667)

Стоит отметить, что для Рамазанова эта медаль стала второй на турнире. Ранее он выиграл «бронзу» в дуэте с Ясминой Исламовой (техническая программа).

