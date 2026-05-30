    Алдияр Рамазанов завоевал вторую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Испании

    Сборная Казахстана по артистическому плаванию отметилась второй медалью на этапе Кубка мира в Понтеведре (Испания), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК РК

    Ее автором стал Алдияр Рамазанов.

    Спортсмен показал третий результат в соревнованиях среди мужчин в технической программе. За свое выступление Рамазанов получил от судей 223.0833 балла.

    Победителем стал Филиппо Пелати (Италия) — 229.7325. Второе место занял испанец Энеко Санчес Агилар — 228.4342.

    Виктор Друзин финишировал пятым (203.5667)

    Стоит отметить, что для Рамазанова эта медаль стала второй на турнире. Ранее он выиграл «бронзу» в дуэте с Ясминой Исламовой (техническая программа).

    Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал бронзу по артистическому плаванию в Испании.

    Диана Калманбаева
