Алатау Сити рассчитывает привлечь около 4 млрд долларов США инвестиций

Портфель ожидаемых инвестиций в проект Alatau City сегодня составляет около 4 млрд долларов США. Предметный интерес к реализации инициатив уже проявили инвесторы более чем по 50 проектам. Об этом в новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA сообщил заместитель главного исполнительного директора по регуляторной политике Alatau City Authority Арман Тастанбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам спикера, речь идет о проектах, по которым уже состоялись предварительные переговоры с инвесторами. Хотя юридически обязывающие соглашения пока не подписаны, потенциальные инвесторы уже детально изучили предлагаемые условия и регуляторную базу проекта.

— В настоящее время портфель ожидаемых инвестиций, где проведены предварительные переговоры с инвесторами и высказан достаточно предметный интерес, без каких-либо обязывающих юридических соглашений, составляет порядка 4 млрд долларов США. Речь идет о более чем 50 проектах, — сообщил Арман Тастанбеков.

Он отметил, что инвесторы проявляют интерес к самым разным направлениям. В частности, рассматриваются проекты в сфере образования, экологически чистого производства, цифровых активов и других отраслей.

— Они уже изучили наши условия и нашу регуляторную базу, которая только начала формироваться, но уже дает много поводов для оптимизма, — сказал Арман Тастанбеков.

По словам Армана Тастанбекова, это позволяет рассчитывать, что нынешний портфель инвестиций начнет реализовываться, а в дальнейшем будет пополняться новыми проектами.

— Большой интерес проявляют корейские и сингапурские инвесторы. Если говорить об инвесторах из других регионов, то уже сейчас на территории Алатау работает такая транснациональная компания, как Mars, которая реализует проект по строительству завода. Также здесь работает компания PepsiCo. Есть интерес и со стороны европейских компаний — сейчас взаимодействие находится на стадии обсуждения и подписания меморандумов о взаимопонимании. Наблюдается достаточно существенный предметный интерес, — рассказал эксперт.

Напомним, на 38-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие города Алатау как города будущего одним из важных приоритетов.