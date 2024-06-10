Alatau Hub появится в Алматинской области

Новым этапом развития IT-индустрии в Алматинской области является открытие регионального Alatau Hub. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в ходе встречи с населением города Алатау, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он будет транслировать образовательные и инкубационные программы Astana Hub. В ближайшее время в хабе планируется провести образовательные курсы по основам игровой разработки и дизайна.

Также планируется запустить совместную программу специальных курсов по компьютерной грамотности, цифровому маркетингу и электронной коммерции.

Вместе с тем, председатель правления НАО «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев рассказал жителям нового города о сфере государственных услуг и деятельности Госкорпорации.

На сегодня в Алматинской области функционируют 11 ЦОНов, в том числе 1 спецЦОН, 42 сектора самообслуживания и 32 бэк-офиса Госкорпорации. К слову, в 2023 году сотрудниками филиала «Правительства для граждан» было оказано более 798 тысяч госуслуг, а за 4 месяца текущего года - порядка 295 тысяч.

- Потребности населения города Алатау частично закрываются отделением Казпочты, в котором оказывают 27 видов услуг. В целях создания комфортных условий для населения совместно с акиматом проработан вопрос открытия отделения ЦОН в городе Алатау, в котором граждане смогут получить все виды госуслуг, - сказал Арман Кенжегалиев.

Кроме того, участник встречи Ержан Мейрамов - председатель Комитета телекоммуникаций – поделился планами развития мобильной связи и интернета. По его словам, в Алматинской области насчитывается 384 населенных пункта, из которых 319 подключены к 4G.

- Министерством совместно с акиматом Алматинской области и сотовыми операторами была разработана и подписана Дорожная карта по улучшению качества связи и мобильного интернета на 2023-2027 гг. Таким образом, планируется обеспечение мобильным широкополосным доступом еще 27 населенных пунктов. Также намерены улучшить качество мобильной связи и интернета в 52 приграничных селах, - подчеркнул Ержан Мейрамов.

Помимо этого, в ходе брифинга министру задали вопросы касательно сотовой связи, интернета, искусственного интеллекта, мобильной связи в населенных пунктах области.

Ранее Глава государства отметил важность Alatau City как катализатора экономики не только Казахстана, но и всего региона Центральной Азии.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал о проектах и проводимой работе в части обеспечения области доступным интернетом и связью, а также о развитии IT-отрасли в регионе.