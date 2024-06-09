В рамках рабочей поездки министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев провел встречу с населением города Алатау и прием граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во встрече также приняли участие руководители структурных подразделений Минцифры, представители акимата Алматинской области и города Алатау, а также операторы связи и госкорпорация «Правительство для граждан».

В ходе встречи с населением министр рассказал о проектах и проводимой работы в части обеспечения области доступным интернетом и связью, а также о развитии IT-отрасли в регионе.

Глава государства определил город Алатау флагманским проектом. Именно здесь планируется построить совершенно новый интегрированный мегаполис, который станет ведущим международным деловым хабом.

На территории города предусмотрено создание специальной экономической зоны площадью порядка 100 тысяч га, где будет дислоцировано более 170 производственных проектов по приоритетным видам деятельности.

Глава Минцифры отметил, что город Алатау — это «умный» город. По его словам, цифровизация и автоматизация охватят все необходимо важные процессы. Информационно-коммуникационные технологии будут применяться в разных сферах: здравоохранение, дороги и транспорт, безопасность и многих других. Повсеместное внедрение высокоскоростного интернета охватит проводные, оптоволоконные и беспроводные каналы доступа.

— В Алматинской области уже сейчас внедрены «умные» технологии и реализуется концепция Smart City. В городе Қонаев функционирует единый контакт-центр «109», единый расчетный центр «Алсеко», реализована система электронного билетирования на всех автобусах. Для обеспечения безопасности в школах установлены системы контроля управления доступом и камеры наблюдения, выведенные в Центр оперативного управления полиции, — сказал Жаслан Мадиев.

Ранее Глава государства отметил важность Alatau City как катализатора экономики не только Казахстана, но и всего региона Центральной Азии.



