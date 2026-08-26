Alatau City привлек инвестиции на $6,9 млрд в рамках 67 проектов

На заседании Совета города Алатау под руководством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова обсудили выполнение поручений Главы государства, касающихся развития нового города, внедрения специального правового режима, обновления инфраструктуры и привлечения инвестиций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство.

Премьер-министр отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил проект Alatau City как имеющий стратегическое значение и в будущем способный вывести развитие страны на качественно новый уровень.

Фото: Правительство РК

Главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров доложил о результатах проведенной работы. В настоящее время инвестиционный пул Alatau City увеличен до 67 проектов с общим объемом инвестиций порядка $6,9 млрд и потенциалом создания около 55 тыс. рабочих мест. В активной фазе реализации находятся предприятия PepsiCo и Sunny Paper. Начаты работы по крупным производственным и логистическим проектам компаний Mars Petcare KZ, Griffin Logopark, «ДанаФлекс», G-Trans Service. Ведется подготовка к строительству одного из флагманских проектов нового города Iconic Complex. Продвигается реализация проекта KIND K-Smart Town. Разработана концепция комплексного развития территории площадью 330 га с общей площадью объектов 5,3 млн м2: завершение мастер-плана и технико-экономического обоснования предусмотрено до конца 2026 года.

Фото: Правительство РК

В рамках дальнейшего привлечения инвестиций ведется проработка ряда новых крупных проектов. В их числе проекты Full Vision Capital в сфере производства устойчивого авиационного топлива и зеленой энергетики, открытие филиала научного института KAIST, проекты CIMC в сфере логистики, центров обработки данных и цифровой инфраструктуры, высокотехнологичный агропромышленный комплекс Sinomach. Достигнуты отдельные договоренности по формированию казахско-корейского совместного инвестиционного фонда, строительству производственно-логистического комплекса Hyundai Green Food, привлечению Lotte Hotels & Resorts к проекту Iconic Tower, развитию энергетики с Doosan Enerbility, городской воздушной мобильности с Korea Airports Corporation, а также смарт-мобильности и водородных технологий совместно с Hyundai Motor Company.

Активно ведется работа по развитию Alatau Crypto City. Совместно с Национальным банком РК подготовлена концепция Tokenization by Default. Интерес к участию в проектах токенизации подтвердили 43 международные и казахстанские компании. До конца 2026 года планируется запустить проекты токенизации, суммарный объем которых может достигнуть $10 млн.

Внимание на заседании Совета уделено развитию инженерной и транспортной инфраструктуры города. Предусмотрено 26 инфраструктурных проектов. В сфере электроснабжения начаты строительно-монтажные работы по реконструкции подстанции Кокпа-1. По водоснабжению и водоотведению часть проектов находится на стадии завершения СМР, по остальным определены подрядные организации. В дорожной инфраструктуре предусмотрен средний ремонт 61,2 км и строительство 15 км новых автомобильных дорог.

Фото: Правительство РК

В целом инженерные сети, транспортная, социальная и цифровая инфраструктура будут формироваться опережающими темпами. Для обеспечения устойчивого финансирования этой работы рассмотрены вопросы развития инфраструктуры города Алатау. В перспективе оно предусматривает сочетание бюджетного финансирования, механизмов государственно-частного партнерства, а также частных и квазигосударственных инвестиций.

Кроме того, до конца года планируется принять пакет документов, регулирующих вопросы развития бизнеса, цифровые активы и др. Готовятся стратегический мастер-план развития города до 2040 года и детальный план до 2055 года с привлечением международных компаний ARUP Group и BCG.

По итогам заседания Премьер-министр поручил обеспечить дальнейшую практическую реализацию проектов и соблюдение установленных сроков по ключевым направлениям развития Alatau City.