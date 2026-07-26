Алаколь становится комфортнее: на курорте строят новые объекты и усиливают безопасность

В области Жетісу продолжается развитие туристической инфраструктуры побережья озера Алаколь. На курорте строятся новые объекты, усиливаются меры безопасности, а туристический поток продолжает расти, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев в рамках рабочей поездки в область Жетісу совместно с заместителем акима региона Марленом Колбаевым посетил побережье озера Алаколь. Руководство областного управления туризма представило результаты развития туристической инфраструктуры, а также проинформировало о мерах по обеспечению безопасности и благоустройству курортной зоны.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Сегодня озеро Алаколь остается одним из ключевых туристических направлений Казахстана. По итогам 2025 года внутренний туристический поток достиг 382 тысяч человек, увеличившись на 11%. Число иностранных туристов выросло на 60% и составило 8,2 тысячи человек. На побережье работают 224 объекта размещения общей вместимостью свыше 21 тысячи койко-мест.

Во время осмотра было отмечено завершение строительства объектов электроснабжения. Продолжаются строительство канализационных сетей в селе Акши, возведение очистных сооружений, коммунальных пляжей и нового железнодорожного вокзала станции Лепсы.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности и санитарного состояния курортной зоны. На побережье установлены контейнеры для сбора отходов, санитарные объекты и кабины для переодевания. Для безопасности отдыхающих функционируют 40 спасательных вышек, 13 километров буйковых линий и семь пирсов. Ежедневно общественный порядок обеспечивают сотрудники полиции, а на воде круглосуточно дежурят спасатели. С начала туристического сезона проведено более 150 профилактических рейдов.

По словам Мираса Тулебаева, работа по привлечению внутренних и иностранных туристов на курортные направления страны продолжается.

Напомним, Правительства Казахстана выделило три млрд теңге на реализацию проекта по строительству ограждающей дамбы озера Алаколь области Жетысу.