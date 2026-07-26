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    Алаколь становится комфортнее: на курорте строят новые объекты и усиливают безопасность

    В области Жетісу продолжается развитие туристической инфраструктуры побережья озера Алаколь. На курорте строятся новые объекты, усиливаются меры безопасности, а туристический поток продолжает расти, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

    алаколь
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев в рамках рабочей поездки в область Жетісу совместно с заместителем акима региона Марленом Колбаевым посетил побережье озера Алаколь. Руководство областного управления туризма представило результаты развития туристической инфраструктуры, а также проинформировало о мерах по обеспечению безопасности и благоустройству курортной зоны.

    Алаколь становится комфортнее: на курорте строят новые объекты и усиливают безопасность
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Сегодня озеро Алаколь остается одним из ключевых туристических направлений Казахстана. По итогам 2025 года внутренний туристический поток достиг 382 тысяч человек, увеличившись на 11%. Число иностранных туристов выросло на 60% и составило 8,2 тысячи человек. На побережье работают 224 объекта размещения общей вместимостью свыше 21 тысячи койко-мест.

    Во время осмотра было отмечено завершение строительства объектов электроснабжения. Продолжаются строительство канализационных сетей в селе Акши, возведение очистных сооружений, коммунальных пляжей и нового железнодорожного вокзала станции Лепсы.

    Особое внимание уделяется вопросам безопасности и санитарного состояния курортной зоны. На побережье установлены контейнеры для сбора отходов, санитарные объекты и кабины для переодевания. Для безопасности отдыхающих функционируют 40 спасательных вышек, 13 километров буйковых линий и семь пирсов. Ежедневно общественный порядок обеспечивают сотрудники полиции, а на воде круглосуточно дежурят спасатели. С начала туристического сезона проведено более 150 профилактических рейдов.

    По словам Мираса Тулебаева, работа по привлечению внутренних и иностранных туристов на курортные направления страны продолжается.

    Напомним, Правительства Казахстана выделило три млрд теңге на реализацию проекта по строительству ограждающей дамбы озера Алаколь области Жетысу.

    Туризм Регионы Казахстана Внутренний туризм Алаколь
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор