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Альманах «Казахстан - Беларусь» на трех языках представлен в Павлодаре

Автор:  
Антон Гагарин
5 Апреля 2021, 14:10
Альманах «Казахстан - Беларусь» на трех языках представлен в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Белорусское этнокультурное объединение Павлодарской области получило экземпляр сборника «Казахстан - Беларусь» со стихами, прозой и статьями литераторов обеих республик, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень рада, что тут есть и моя подборка стихов. Это стихи из цикла «Белорусская тетрадь», - сказала известная павлодарская поэтесса, журналист, основатель единственного в мире музея Анастасии Цветаевой Ольга Григорьева. – Мы там были в 2017 году. Это была такая экспедиция цветаевских музеев: мы ездили на могилу сына Марины Цветаевой. Я люблю путешествовать, возвращаться в какие-то места. Когда я побывала в Беларуси, ощущается, что это, действительно, братский народ, и что мы родные».

О. Григорьева получила альманах от одной из составителей этого сборника, поэтессы, заместителя редактора казахстанского республиканского литературного журнала «Простор» Любови Шашковой из Алматы и вручила его руководителю павлодарского областного этнокультурного объединения «Беларусь» Любови Богнат в офисе славянского культурного центра, в Доме дружбы.

Книга «Казахстан - Беларусь» вышла в Алматы. В ней опубликованы стихи казахских, белорусских поэтов на трёх языках, в том числе на русском. Например, на казахском и белорусском напечатаны биография и стихи Абая Кунанбайулы, Магынгали Сеитова, Нурлана Оразалина (Алматы), Галыма Жайлыбая (Алматы), Бахытжана Канапьянова (Алматы), Миколы Мятлицкого (Минск) и других.

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На русском и белорусском языках напечатаны произведения Янки Купалы, Надежды Черновой (Алматы), Алеся Бадака (Минск), Сергея Комова (Риддер) и не только.

А на всех трёх языках, в частности, опубликованы стихи и биографическая справка Олжаса Сулейменова (Алматы).

Тут же опубликованы литературоведческие статьи авторов из Казахстана и Баларуси об истории литературных двух стран, народов на казахском и русском языках авторов из Нур-Султана, Алматы, Минска, Кокшетау. Есть тут и прозаические произведения, а также репродукции картин казахских художников.

Опубликованы в альманахе стихи павлодарской поэтессы и литературоведа Ольги Григорьевой, посвящённые Беларуси.

Первый в истории казахско-белорусского литературного сотрудничества литературно-художественный альманах «Казахстан - Беларусь» посвящён 175-летию со дня рождения казахского поэта, мыслителя, философа Абая и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Это первый том альманаха «Казахстан - Беларусь» с произведениями на казахском, белорусском и русском языках. Открывают книгу краткая биография и стихи Абая на трёх языках, который, как написал в приветственном слове к книге посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, впервые переложил на казахский язык произведения русских поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, а произведения самого Абая переведены на 116 языков мира.

Альманах вышел в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». В первой части книги председатель правления Союза писателей Казахстана, поэт Улугбек Есдаулет отметил, что именно в Минске впервые в новом веке на европейской части континента вышла на белорусском языке книга всей лирики Абая «Стэпавы прастор», переведённая Миколой Метлицким. И именно в столице Беларуси был презентован в Союзе писателей Беларуси новый перевод на русский язык эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Фото автора.


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