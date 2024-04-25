Al Jazeera выстраивает связи с ЦА: эксклюзивное интервью с руководителем международной телекомпании

В Астане в рамках «Недели с Al Jazeera», которую совместно организовали крупнейший медиахолдинг Казахстана Телерадиокомплекс Президента РК и международная телекомпания Al Jazeera, ведущие специалисты телекомпании провели недельный тренинг для студентов Международной школы журналистики Maqsut Narikbayev University и дали серию открытых лекций по актуальным вопросам современных медиа. Вместе с тем, доктор Мостефа Суаг, исполняющий обязанности генерального директора Al Jazeera, встретился с журналистами ТРК Президента Казахстана и дал эксклюзивное интервью, передает агентство Kazinform.

Полное видео интервью будет доступно на телеканале Silk Way в эту пятницу в 01.00 по времени Астаны.

— Доктор Суаг, ТРК Президента Казахстана и Al Jazeera недавно подписали меморандум о взаимопонимании. Мы очень довольны подписанием этого документа и видим, что он уже дал некоторые результаты. Каким Вы видите дальнейшее развитие нашего сотрудничества?

— Что ж, я думаю, что Казахстан как страна развивается во многих отношениях. Есть реальное желание и решимость развивать средства массовой информации в стране, что является очень важным инструментом содействия развитию. Судя по отзывам, которые мы получили от нашей команды, они очень положительные. Они сказали, что студенты очень мотивированы, умные, талантливые и хотят учиться. Конечно, они с нетерпением ждут возможности стать журналистами и конкурировать на рынке. Я уверен, что тогда у вас появятся хорошие журналисты.

Для нас начало этого обучения является первым шагом после подписания Меморандума о взаимопонимании между двумя сторонами. Уверен, мы можем обдумать то, что еще мы можем сделать. Я считаю, что нужна обратная связь от руководства телевидения здесь, от руководства университета и студентов. Таким образом, мы поймем, что нужно, чтобы идти вперед. У нас так много курсов и так много возможностей помочь.

В то же время, помогая, мы стараемся учиться. Прежде всего, мы узнаем здесь о стране и среде для работы СМИ. Если мы решим в будущем расширить свою деятельность в Центральной Азии, Казахстан будет одной из рассматриваемых нами стран. Нам предстоит много работы. Это лишь первый шаг.

— Чему Al Jazeera может научиться у Центральной Азии и Казахстана, в частности?

— Я думаю, мы узнаем, как страна, которая в течение многих лет находилась под контролем Советского Союза с очень ограниченными правилами журналистики, может выйти за рамки и освободить средства массовой информации от некоторых правил, чтобы СМИ действительно работали на народ Казахстана. Это один из аспектов, которому мы можем научиться.

Во-вторых, вы такая молодая страна. Я уверен, что именно такие страны будут определять будущее журналистики в этом регионе и, надеюсь, примут участие в формировании средств массовой информации во всем мире. Это очень важно.

Третье, чему мы можем научиться у Казахстана — это то, как мы можем работать в этом регионе и что мы можем сделать. Есть так много всего, что можно сделать, особенно если заглянуть в историю страны. У нас около 10 веков общей истории, между странами Центральной Азии и остальным мусульманским миром. Эта часть мира вносила вклад в исламскую цивилизацию таким образом, что это признается даже сейчас. Это также то, с чем нам нужно разобраться и, надеюсь, подготовить достаточно материала, достаточно контента, чтобы представить его нашей аудитории, чтобы они могли учиться у страны.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

— Есть ли у Al Jazeera какие-то конкретные планы по расширению в Центральной Азии и, возможно, в Содружестве Независимых Государств (СНГ)?

— У нас нет конкретного плана по расширению в качестве телевизионной станции или даже цифровой платформы, посвященной региону или стране. Его пока нет. Это то, что нам нужно изучить. Нам нужно увидеть, каковы возможности с финансовой точки зрения, с юридической точки зрения и, конечно, с профессиональной точки зрения, и посмотреть, будет ли приход Al Jazeera в регион чем-то полезным для людей. Потому что не стоит делать того, что людям не интересно. Надеюсь, это займет некоторое время. Это наше первое знакомство с Казахстаном. Мы верим, что возможностей очень много. Я очень впечатлен страной и тем, что вы делаете для ее развития. В будущем это принесет плоды, но пока что-то конкретное мы предложить не можем.

Вполне возможно, как я уже говорил здесь некоторым моим коллегам, что Al Jazeera разрешит казахстанскому телевидению или вашим телевизионным каналам транслировать некоторые материалы Al Jazeera по телевидению или на цифровых платформах.

Во-вторых, попытаться заставить дистрибьюторов распространять контент AlJazeera на более широкую аудиторию. Потому что я вижу, что каждый может смотреть здесь CNN и BBC, но смотреть Al Jazeera не так-то просто. Мы хотели бы быть там вместе со всеми другими медиасетями, потому что на самом деле с точки зрения новостей Al Jazeera в каком-то смысле намного лучше их.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

— В истории Al Jazeera были сложные периоды. Произошли ли какие-то изменения в подходах к редакционным решениям, особенно с учетом сегодняшней геополитической повестки дня?

— Al Jazeera — профессиональное СМИ. Стандарты, этика и правила СМИ ясны и хорошо известны. Если вы будете играть с ними, то можете стать хуже с профессиональной точки зрения и почувствуете, что на вас влияют политическая, экономическая, коммерческая повестки и т. д. Al Jazeera никогда не менялась с самого начала и до сих пор, у нас есть свои редакционные стандарты. Те же редакционные стандарты применялись, даже когда нас критиковали другие страны.

Наша аудитория всегда была очень преданной. Идея о том, что мы потеряли аудиторию — чепуха. Это не соответствует действительности. На самом деле, когда на нас нападали другие страны или другие правительства, наша аудитория увеличилась до такой степени, что, например, если вы поедете в страны арабского мира и зайдете в любой дом, спросите у них: «Что вы смотрите?», вам ответят: «Al Jazeera». На Западе очень популярна Al Jazeera. В Африке, во многих странах Азии и Латинской Америки нас спрашивают, не могли бы мы запустить канал Al Jazeera на их языке, например, на испанском, португальском или китайском?

У нас есть цифровые платформы, которые производят контент на французском, испанском, китайском и некоторых других языках, но мы не запустили новый телеканал. Я думаю, что будущее может принести что-то новое, поэтому вам не нужен традиционный телеканал, а нужно что-то более продвинутое в технологическом отношении, и мы тоже следуем этой технологии.