Альфред Нобель, агенты абвера - что скрывает пещера раннего железного века в Атырауской области

22 Января 2023, 12:20

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Жылыойском районе Атырауской области у подножия одной из самых высоких гор региона с названием Иманкара находится знаменитая пещера, окутанная и легендами, и многими реальными историями из прошлого века, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно официальным источникам от историков и археологов, первые люди в этих местах в районе мелового плато Аккегершин появились еще в эпоху неолита. Это V-III века до нашей эры. Однако исследования доказали, что прорыта была пещера в раннем железном веке. Об этом сейчас свидетельствует и надпись у входа в пещеру, являющуюся памятником истории и находящуюся под защитой государства. Использовалась же она, начиная с железного века и до средневековья. Как утверждают ученые, сначала пещера служила жилищем, а затем стала культовым сооружением для обитавших в окрестностях речки Жем людей.

Пещера вырублена с небольшим наклоном вглубь горы, основной ствол пещеры тянется примерно на 10 метров. Затем этот мощный ход пещеры разветвляется на правый и левый рукава. Правый рукав тянется примерно на 7 - 8 метров, здесь тоже есть небольшое ответвление 1,5 х 1 метр. Левый рукав вытянут на 10 - 12 метров, кроме того, у левого рукава есть небольшое ответвление влево, небольшая комната 2 х 1,5 метра. Высота потолков около 2 метров, возможно, местами выше. Войти в пещеру можно только пригнувшись, но внутри можно свободно ходить в полный рост.

«Существуют различные сведения об этой пещере. Их достаточно много. Есть даже версия, что эта пещера была прокопана в горе Иманкара геологами в современные времена. Вернее, в начале прошлого века. Но ученые, археологи, исследовавшие пещеру, по имени горы также получившую название Иманкара, пришли к общему заключению, что пещера глубиной 26 метров и высотой в 2 метра появилась еще в эпоху железного века. Во времена сарматов пещера считалась священной. Она располагается под горой, где проводились различные религиозные обряды, и пещера Иманкара считалась святым местом для многих поколений. Поэтому в будущем, думаю, здесь необходимо провести дополнительные исследования. Как непосредственно пещеры, так и горы Иманкара, на которой сохранились курганы раннего железного века. И где археологи во время раскопок обнаружили достаточно много интересных артефактов, рассказывавших о жизни людей, населявших просторы Прикаспийской низменности, в том числе и нынешнего Жылыойского района в те далекие времена. В настоящее время они хранятся в Атырауском историко-краеведческом музее. А также в музее города Кульсары - центра Жылыойского района. Такие дополнительные исследования, раскопки, сопоставления фактов, изучение найденных артефактов позволят получить больше информации о ритуалах, религии и культуре людей того времени», - говорит известный в области археолог Марат Касенов, на счету которого за годы работы немало сенсационных находок.

Пещера Иманкара окутана и историями более современными. И это уже не легенды, а факты.

Одна из историй связана с началом освоения нефтяных залежей Прикаспия. Сегодня мало кто знает, но в 1911 году здесь располагался штаб инженеров Альфреда Нобеля, принимавших участие в освоении нефтяных промыслов Эмбы. Того самого Альфреда Нобеля, который создал динамит, а затем основал самую знаменитую и престижную на сегодняшний день в мире Нобелевскую премию. Как утверждают ученые, специализирующиеся на изучении истории нефтедобычи, здесь работали братья Альфреда Нобеля. Архивные документы Центрального государственного архива Республики Казахстан говорят о том, что «Товарищество Братьев Нобель» уделяло значительное внимание всем аспектам разведки, добычи и транспортировки нефти в Урало-Эмбинском районе. Только в 1913-1914 годах компания затратила на разведку нефти в регионе 600 тысяч рублей. Неподалеку от пещеры даже сохранился остов небольшой буровой установки того времени. Нефтяники углубили сооружение и использовали как естественный склад-холодильник и место отдыха бурильщиков. В первую очередь летом, когда температура в этих местах не опускается ниже 40 градусов выше нуля.

С пещерой связана и реальная история времен Великой Отечественной войны. Многие исследователи до развала СССР считали, что Казахстан в годы Великой Отечественной войны был глубоким тылом. Однако рассекреченные в последние годы новые архивные документы доказывают, что это не так.

«3 и 6 мая 1944 года две группы диверсантов общей численностью в 14 человек десантировались в степях нынешнего Жылыойского района и соединились 7 мая. Впервые об этой операции абвера, больше похожей на авантюру, широкой публике стало известно из воспоминаний ветеранов НКВД в 70-х-80-х годах прошлого столетия»,- рассказывает местный житель Ыскак Шапкаков.

На поиски врага отправились восемь групп из органов госбезопасности. Первым увидел диверсантов и дал знать о них Байжан Атагузиев. Он сумел предупредить чекистов о появлении в степи немецких агентов. А сам, навязавшись к ним проводником, повел их в сторону Иманкары, не дав возможности скрыться в населенном пункте. Поняв обман, фашисты расстреляли его.

«Один из десантов был сброшен с самолета именно в районе пещеры Иманкара. Об этом рассказывается в книге о Туркестанском легионе. А до недавних пор об этом рассказывали и местные старожилы из аула Аккизтогай. Десантников выбросили в местности «211», Мукыр, где проходил нефтепровод, с целью взорвать его. Укрывались и ночевали они в пещере Иманкара»,- рассказывает житель Жылыойского района Ыскак Шапкаков.

«Десантникам предложили сдаться. Вместо ответа последовала автоматная очередь. Оперативник Гурьевского областного управления НКВД Газиз Кусаинов прицельным выстрелом убил автоматчика.

В следующий момент кто-то бросил гранату и заглушил пулемет. Стрельба на время стихла. Но диверсанты не сдавались. Их окружили плотным кольцом и под шквалом огня все они погибли»,- говорится в архивных документах.

Гора Иманкара, как и меловое плато Аккегершин, расположенное поблизости, в последние годы стали достаточно популярным направлением для внутреннего туризма. Приезжают сюда не только местные жители. Полюбоваться лунными пейзажами мелового плато, посмотреть пещеру и подняться на гору Иманкара едут и гости края: от города эта первозданная красота находится всего в 240 километрах.

Видео: Темирлан Султангазиев, Азильхан Вахитов.

Фото: скрин видео