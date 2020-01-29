Аль-Фараби гордость не только нашего народа, но и всего исламского мира - Абсаттар Дербисали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Абу Наср аль-Фараби - личность мирового масштаба, гордость не только нашего народа, но и всего исламского мира. Такое мнение выразил директор Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова, ученый-востоковед Абсаттар Дербисали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Казахстане официально начали празднование 1150-летия аль-Фараби.

«Абу Наср аль-Фараби - личность мирового масштаба, он гордость не только нашего народа, но и всего исламского мира. Для нас большое событие то, что такой великий человек родился на нашей земле. Мы развиваем свою страну благодаря таким выдающимся именам, как аль-Фараби и Абай. Мы их пропагандируем и в то же время пропагандируем казахский народ», - говорит Абсаттар Дербисали.

Абсаттар Дербисали отметил, что Аль-Фараби родился в Отраре в 870 году, затем он посвятил себя науке, образованию, постоянно был в поисках новых знаний. Получал образование во многих городах Средней Азии - Ташкенте, Самарканде, Бухаре, столице и культурном центре Арабского халифата — Багдаде. По пути он побывал во многих городах Ирана: Исфахане, Хамадане, Рее (Тегеран) и т.д. Занимался творчеством, является автором более 200 научных работ.

«Еще в 1975 году в широком международном масштабе, в Москве, Алма-Ате и Багдаде, отмечалось 1100-летие со дня рождения Аль-Фараби. Здесь у нас в Алматы, в Национальной академии наук, был создан его центр, были исследованы его труды. Тогда издавались несколько его книг, которые были переведены на арабский, немецкий, французский языки. И вот, спустя 50 лет, мы вновь отмечаем его юбилей. Он гордость нашего народа. Это мероприятие имеет важное значение для Независимого Казахстана», - добавил ученый.

Отметим в этом году в Казахстане будут отмечать юбилеи Абая и аль-Фараби в Казахстане.

Фото: anatili.kazgazeta.kz